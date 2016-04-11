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Spor

Yuvasına dönen Beşiktaş taraftarına biber gazlı müdahale!

Beşiktaş taraftarı stadına bugün kavuşmuştu

11 Nisan 2016 21:27

Vodafone Arena'da bugün oynanacak Beşiktaş - Bursaspor maçı öncesi polis, stat çevresindeki taraftarlara biber gazı kullanarak müdahale etti.

Taraftarların Vodafone Arena’ya yürürken biber gazı atıldığı öğrenildi.

Biber gazının stad içine kadar gelmesine tepki gösteren taraftarlar Gezi Eylemleri'nin simgesi olan "Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım" tezahüratları attı.

Stadın içine de yayılan biber gazı ısınma antrenmanı yapan futbolcuları ve taraftarları da etkiledi. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, gaz nedeniyle futbolcularını soyunma odasına gönderdi.

Polisin Beşiktaş taraftarına sıktığı biber gazından, o sırada aynı bölgeden geçen TFF Basın Sözcüsü Mete Düren de etkilendi.

Vodafone Arena'nın dün yapılan protokol açılışı, taraftarsız gerçekleşmiş, törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve hükümetten çok sayıda bakan da katılmıştı.

 

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