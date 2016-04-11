1066 günlük hasret sona eriyor, Kartal yeni yuvasında Bursa'yı ağırlıyor

Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Bursaspor'u ağırlayacak. Yapımı tamamlanan yeni stadında ilk maçına çıkacak Beşiktaş'ın Bursaspor'la oynayacağı maç saat 20.00'de başlayacak ve Barış Şimşek tarafından yönetilecek.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları düzelen Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin yanı sıra, kart cezasını tamamlayan Ricardo Quaresma karşılaşmada görev yapabilecek.

Beşiktaş'ta 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Mario Gomez, Andreas Beck, İsmail Köybaşı,Olcay Şahan, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup bu karşılaşmada sarı kart görmeleri hâlinde gelecek hafta oynanacak Medicana Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

1066 günlük hasret sona eriyor

Yaklaşık 3 yıl sonra (1066 gün) Dolmabahçe'ye dönen siyah beyazlı takım, yeni stadyumundaki ilk maçında galip gelmek istiyor. Beşiktaş maçtan 3 puanla ayrılması hâlinde, şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 6'ya çıkartacak.

Tolga ve Quaresma ilk 11'e dönüyor

Eurosport'taki habere göre, Bursaspor karşısında ideal 11'ini sahaya sürmeyi planlayan Şenol Güneş; kalede Tolga'ya şans verecek. Defans dörtlüsünde Beck, Necip, Marcelo, İsmail'in görev alması bekleniyor. Orta sahada Atiba ve Oğuzhan ikilisini bozmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adam, ileri hatta ise Quaresma, Sosa ve Olcay'ı sahaya sürmeyi planlıyor. Tek forvet görevini ise yine Gomez üstlenecek.

Bursaspor'da önemli eksikler var

38 puanlı Bursaspor'da tedavisi süren Serdar Aziz, hafta içi antrenmanda sakatlanan Sercan ve hazır durumda olmayan Balazs Dzsudzsak karşılaşmada görev yapamayacak.