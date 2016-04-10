Devletin zirvesinin açtığı Vodafone Arena, bugün Beşiktaş taraftarıyla buluşacak

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Değerlerimizi koruyarak her zaman halkın takımı olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sizi biliriz, ahde vefayı bilirsiniz. Beşiktaş Kulübü de bilir. Allah razı olsun" dedi. Törende söz alan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Beşiktaş çok sağlam bir geleneğe sahip ve sembolü kartal, Selçuklu Devletimizin sembolüdür. Mekanı olarak siyasi devletin kalbinde doğmuştur. Devletimizin kalbi Beşiktaş ile Yıldız Sarayı arasında atıyordu. Beşiktaş camiası her zaman devleti ve millitiyle birlikte yürüdü" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da "İyi gününde kötü günüde takımının yanında olan Beşiktaş taraftarı farkını hep ortaya koymuştur" dedi.

Fikret Orman'ın başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi, protokol açılışına siyah beyazlı taraftarların alınmamasına karar vermişti. 2013 yılında yıkılan İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Vodafone Arena'nın Beşiktaş taraftarlarının da katılımıyla yapılacak açılışı bugün akşam 20:00'de oynanacak Beşiktaş - Bursaspor maçıyla yapılacak.

Fikret Orman: Allah razı olsun

Sayın Cumhurbaşkanım

Açılış töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi:

Çanakkale’de kayıtlı 22 sporcusunu şehit vermiştir Beşiktaş, Sarıkamış’ta yedi tane şehit vermiştir. Balkan Savaşı’nda savaşı kaybettiğimiz için renkleri siyah beyaza dönüştürülmüştür. Değerlerimizi koruyarak bugüne kadar geldik. Her zaman halkın takımı olduk. Zat-ı alinize Beşiktaş camiası adına teşekkür ederim. Halkın takımıyız dedik.

Değerlerimizi koruyarak her zaman halkın takımı olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sizi biliriz, ahde vefayı bilirsiniz. Beşiktaş Kulübü de bilir. Allah razı olsun

Vodafone yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Koç Grubu da ilk günden beri yanımızda oldular.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, belediye başkanlığınızdan itibaren spora verdiğiniz destek spor camiasının malumudur. Beşiktaş Vodafone Arena, Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olup, futbol karşılaşmalarının yanı sıra konser, eğlence ve moda aktivitelerine ev sahipliği yapacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, su seviyesinin 4 metre altında futbol oynayacağız. Bu, almış olduğumuz hafriyatlardan oluşan deprem yüklerinden dolayı 182 metre genişliğinde perde betonlar yaptık. Sonunda söz verdiğimiz yüksekliği koruduk ve kapasiteyi yükselttik. Yıkımdan 1500 ton demir çıkmıştı, Vodafone Arena'da ise 28 bin ton demir kullandık. Eski stattan çıkan demirin 19 katı kadar demir kullandık. Stadyumumuzu yaparken misafirlerimizin rahatını sağlamak için hiçbir masraftan kaçınmadık. En düşük fiyatlı alan bilet sahipleri için bile VIP standartlarını sağlamaya çalıştık. Avrupa'daki dijital ekran çözünürlükleri de kullanılmıştır. Saygı değer Cumhurbaşkanım, siz olmasaydınız, sizin desteğiniz olmasaydı biz bugün bu stadı açamayacaktık.

Beşiktaş taraftarına huzurunuza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle Beşiktaş'ı yılmadan alkışlayan bu taraftarı alkışlayalım.

Taraftarımız teşekkürü hak ediyor

Bu teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Bu eseri ortaya çıkarabilmek kolay olmadı, zaman zaman çok yorulduk, inanç eksikliğimiz vardı. En kötüsü de buydu, Kulüp acaba kayyum mu gelecek diyordu, bu stadı o zaman yaptık. Yönetim Kurulu'ndan bile itiraz edenler oldu. Dolmabahçe'nin yıkılacağını iddia ettiler, stadı elimizden alınacağını iddia ettiler.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın desteği bu sorunları aşmamızda büyük yardımcı oldu. Efsanevi gücüne geri döndürecek, futbolcularımız dünyanın en iyi stadında maça çıkacak, Beşiktaş taraftarı, dünyanın en iyi stadında maçlarımızı izleyecek. Kara kartal, yeni evinde eski hatıralarını taşıyacaktır. Tarihin büyük hatıralarına bağlı bir camiayız. Abideleri ve abileri olan bir kulübüz. Abidelerinin asaletiyle, abilerinin centilmenliğiyle onur duyan bir geleneğimiz var.

Yeni stadımız, aynı yerde olmasıyla efsanelerimize karşı büyük borcu yerine getirmiş olduk. Stadı eski yerinde yapmak, eskisinden daha iyi yapmak... Bu kulübümüzün marka değerinin artmasına neden oldu. Değerlilik duygusu, genlerimizde bulunan özgüven haksız veya boş değildir. Başka türlüsüne, takımımız da taraftarımız da semtimiz de tahammül edemezdi. Çünkü, Kartal ancak kendi yuvasında rahat eder.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Beşiktaşımızın bu mutlu gününde şeref vererek bizi onurlandırdınız. Aslında onlarla omuz omuza Türk sporunun başarıları için ter dökeceğiz. Daha iyi bir Türk futbolu yaratacağız, bize yakışan, bizim sorumluluğumuz budur. Bizimle mücadele edecek tüm takımların camiası adına size teşekkür ediyorum.

Karakartala evine dönmek yakışırdı, döndük. Siyah beyazlar bu ülkenin alın akıdır, kara kartallar, bu ülkenin kara sevdalılarıdır. Bu stadın asıl sahibi onlardır. Bugün, sizin bizim hepimizin onur günümüz. Anamızın babamızın asil ruhu sizlerledir, sağ olun Cumhurbaşkanım.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören stadın açılışında; 'Özellikle Fikret Orman'ı kutluyorum böyle bir stadı Beşiktaş'a kazandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Demirören: Orman'a teşekkür ediyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören stadın açılışında; 'Özellikle Fikret Orman'ı kutluyorum böyle bir stadı Beşiktaş'a kazandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Davutoğlu: Kartal Selçuklu'nun da sembolü

Yıldırım Demirören'in açıklamalarının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu konuştu. İşte Davutoğlu'nun sözleri;

Sayın Cumhurbaşkanım Beşiktaş'ın değerli yöneticileri hepinizi selamlıyorum. Tarihi bir gün çünkü Kartal evine dönüyor. Spor Kulüplerini'nin başarılı olması için üç gerekçe vardır. Beşiktaş çok sağlam bir geleneğe sahip ve sembolü kartal, Selçuklu Devletimizin sembolüdür. Mekanı olarak siyasi devletin kalbinde doğmuştur. Devletimizin kalbi Beşiktaş ile Yıldız Sarayı arasında atıyordu. Beşiktaş camiası her zaman devleti ve millitiyle birlikte yürüdü. Bugün Beşiktaşlıların kalben bağlı olduğu siyah beyaz renklere dönmesi devletine bağlılığından olmuştur. Çok sağlam bir geleneğe sahiptirler. Beşiktaş taraftarının bağı çok sağlam bir bağdır. Sağlam bir gelenek ve taraftarınızın ardından altyapı da çok önemlidir. Bu eserde emeği geçen herkesi çok teşekkür ediyorum. 4 temennimide söylemek istiyorum. Bütün maçlarda başarılar diliyorum. Kara kartal bu staddan başı önde çıkmasın inşallah. Hep başarılı olsunlar. İkincisi bu stat başarıların değil edebinde yaşatıldığı bir stat olsun. Allah bize hep başarılar göstersin. Hayırlı günler diliyorum.

Cumhurbaşkanı: Beşiktaş taraftarı

farkını hep ortaya koymuştur

Başbakan Davutoğlu'nun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu:



Sevgili Beşiktaşlılar değerli misafirler hanımefendi ve beyefendiler hepinizi selamlıyorum. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Vodafone Arena'yı demek zor geliyor bana ama Kartalımızın yeni stadının yeni yuvasının hayırlı olmasını diliyorum. Kara Kartalımıza yeni satadında bol gollü galibiyetler temenni ediyorum. Şöyle düşündüm, baya gerilere gidelim dedim yani 70'li yıllar. Şeref Stadı'nda oynadığımız yıllar. Beşiktaş altyapısınında Şeref Stadı'nda hazırlandığı yıllar. Çim falan yok o zamanlar. Beşiktaş o zaman orada hazırlanır altyapı orada hazırlanır. Şimdi tabi Fulya'da altyapı... Hakikaten dünyada örnek olan statlardan birine sahip olmak en güzel örneklerden birisi oldu. Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden birisi olan bu kulüp böyle bir stadı çok önceden hakettiği Bazı taslak çalışmalar vardı ve onları gördüğümde bakıyorum ki Fikret Başkan bunları aynen uygulamaya geçirmiş. Hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Beşiktaş 50 trilyon kadar destek verilerek yapılmış oldu. Kapsamlı bir destek veren Vodafone bu noktada teşekkür ediyorum. İyi gününde kötü günüde takımının yanında olan Beşiktaş taraftarı farkını hep ortaya koymuştur. Şuan bulunduğumuz yer eski açık... Yeni açık karşısı malum... Rekabetin burada çok daha farklı yaşanacağı bir stat olacak. Beşiktaş taraftarı parmakla gösterilen diğer nitelikleri yanında inşallah tencilmenliğiylede hafızalarda yer edecektir. Etkileyici atmostferiyle buraya gelen ytüm takım ve taraftarları kucaklayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Bşeiktaş'ı bugünü ve geleceğinde söz sahibi olacağı yeni bir dönem başlıyor. İnanıyorum ki bu stadın hakkını Beşiktaş camiası verecektir. Mekanlarından bir ruhu olduğu söylenir. Tabi sıradan bir eser değil yaklaşık 100 milyon dolar değerinde, 42 bin koltuk kapasiteli... Derdi maçları dahil oynana her maçı keyifle izleyeceğimizden eminim. Geçtiğimiz 13 yılda neler yaşandığını görmek için geçmişe bir bakmak lazım. 4 Büyüklerle sınırlı değil sadece. Daha önce Fenebrahçe ve Galatasaray statlarına kavulmuştu. Önce Kasımpaşa daha sonra Beşiktaş statlarına kavuştu ve son olarak Trabzonspor da kısa bir süre sonra stadına kavuşacak. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Şenol Güneş: Muhteşem bir stadyum

Tören öncesinde konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Büyük bir camianın muhteşem stadyumunun açılışındayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tolga Zengin: Şampiyonluğu bu statta

emeği geçenlere hediye edeceğiz

Beşiktaş'ın birinci kaptanı Tolga Zengin "İnşallah asıl coşku bugün olacak. Bugün de hayırlısıyla protokol açılışı var. Bu statta emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. Kazanacağımız şampiyonluğu onlara hediye edeceğiz. Bizim artık konuşacağımız yer saha" diye konuştu. İkinci kaptan Necip Uysal da "İnönü’de de oynamıştım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.