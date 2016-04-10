Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım...

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın açılışında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Değerlerimizi koruyarak her zaman halkın takımı olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sizi biliriz, ahde vefayı bilirsiniz. Beşiktaş Kulübü de bilir. Allah razı olsun" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Fikret Orman, şunları söyledi:

Çanakkale’de kayıtlı 22 sporcusunu şehit vermiştir Beşiktaş, Sarıkamış’ta yedi tane şehit vermiştir. Balkan Savaşı’nda savaşı kaybettiğimiz için renkleri siyah beyaza dönüştürülmüştür. Değerlerimizi koruyarak bugüne kadar geldik. Her zaman halkın takımı olduk. Zat-ı alinize Beşiktaş camiası adına teşekkür ederim. Halkın takımıyız dedik.

Değerlerimizi koruyarak her zaman halkın takımı olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sizi biliriz, ahde vefayı bilirsiniz. Beşiktaş Kulübü de bilir. Allah razı olsun

Vodafone yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Koç Grubu da ilk günden beri yanımızda oldular.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, belediye başkanlığınızdan itibaren spora verdiğiniz destek spor camiasının malumudur. Beşiktaş Vodafone Arena, Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olup, futbol karşılaşmalarının yanı sıra konser, eğlence ve moda aktivitelerine ev sahipliği yapacaktır.