T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım...

Beşiktaş Başkanı, Vodafone Arena'nın reklamında, Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım sizi biliriz, ahde vefayı bilirsiniz" dedi

10 Nisan 2016 20:36

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın açılışında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Değerlerimizi koruyarak her zaman halkın takımı olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sizi biliriz, ahde vefayı bilirsiniz. Beşiktaş Kulübü de bilir. Allah razı olsun" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül  ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Fikret Orman, şunları söyledi:

 

Çanakkale’de kayıtlı 22 sporcusunu şehit vermiştir Beşiktaş, Sarıkamış’ta yedi tane şehit vermiştir. Balkan Savaşı’nda savaşı kaybettiğimiz için renkleri siyah beyaza dönüştürülmüştür. Değerlerimizi koruyarak bugüne kadar geldik. Her zaman halkın takımı olduk. Zat-ı alinize Beşiktaş camiası adına teşekkür ederim. Halkın takımıyız dedik.

Değerlerimizi koruyarak her zaman halkın takımı olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sizi biliriz, ahde vefayı bilirsiniz. Beşiktaş Kulübü de bilir. Allah razı olsun

Vodafone yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Koç Grubu da ilk günden beri yanımızda oldular.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, belediye başkanlığınızdan itibaren spora verdiğiniz destek spor camiasının malumudur. Beşiktaş Vodafone Arena, Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olup, futbol karşılaşmalarının yanı sıra konser, eğlence ve moda aktivitelerine ev sahipliği yapacaktır.

 

ETİKETLER

tayyip erdoğancumhurbaşkanıfikret ormanvodafone arenahaber

İlgili Haberler

Devletin zirvesinin açtığı Vodafone Arena, bugün Beşiktaş taraftarıyla buluşacak

Dün protokol açılışı yapılan Vodafone Arena'da bugün Beşiktaş - Bursaspor maçı yapılacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24