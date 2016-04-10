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Spor

AMK: Vodafone Arena'nın açılışında çArşı yok, AKP Gençlik Kolları var

Stadın açılışına hiçbir taraftar grubunun alınmayacağı açıklanmıştı

Stadın çevresine Atatürk&#39;le birlikte Erdoğan ve Davutoğlu&#39;nun posterleri de asıldı

10 Nisan 2016 16:31

Vodafone Arena'nın açılışına çArşı Grubu da dahil hiçbir grubun alınmayacağı belirtilirken, AKP Gençlik Kolları’na mensup 1000 kişilik bir grubun katılacağı iddia edildi.

AMK'da yer alan habere göre, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla açılışı yapılacak olan staddaki protokol töreni için birçok gazetenin muhabirine akreditasyon verilmedi.

 

Başakşehir Stadı açılışında da aynısı olmuştu

 

2014 yılında İstanbul’da açılan Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda da aynı durum yaşanmıştı. Açılışı yapılan stada, Erdoğan’a tepki gösterilmesini engellemek adına, AKP’li çok sayıda kişi stada sokulmuştu.

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