Akit: Çarşı'nın yüzü mü var ki Beşiktaş'ın stat açılışına gelsin!

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın dünkü açılışına ilişkin Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu "Tribünler boştu..İddia o ki, Beşiktaş’ın en büyük taraftar gruplarından Çarşı’nın Gezi isyanına öncülük etmiş olması..Tribünlerin boş bırakılmasına sebeb olmuştu.." dedi. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın bu tavrını "Çelişkili" olarak yorumlayan Karahasanoğlu "Spor amaçlı bir grup olmaktan ziyade, ideolojik militanlığıa soyunmaları.. Buna rağmen AK Parti hükümeti, onlara hak ettikleri muamaleyi yapmadı" sözleriyle ifade etti.

Ali Karahasanoğlu'nun Yeni Akit'te Çarşı'nın yüzü var mı ki açılışa gelsin başlığıyla bugün (11.04.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Dün, Beşiktaş’ın stat açılışı vardı.

Tribünler boştu..

İddia o ki, Beşiktaş’ın en büyük taraftar gruplarından Çarşı’nın Gezi isyanına öncülük etmiş olması..

Tribünlerin boş bırakılmasına sebeb olmuştu..

Karar doğrudur-yanlıştır ayrı bir konu..

Ben sadece..

İstanbul’u bilmeyenler için..

Bazı temel bilgiler vereyim..

Sonrasını, sizler takdir edin..

Gezi Parkı’nın bulunduğu yer; Beyoğlu ilçesinin, Beşiktaş ile sınırı sayılır..

Gezi Parkı ile arada olan caddenin hemen sonrası, Atatürk Kültür Merkezi.

Atatürk Kültür Merkezi’nden aşağıya indiğinizde..

Beşiktaş’ın stadına gelirsiniz..

Yürüyüş mesafesi olarak, 5 dakikalık bir uzaklık..

Dolayısı ile..

Beşiktaş’ın Çarşı Grubu’nun, Gezi Parkı için isyana katılmasında, lojistik destek sağlamasında..

“Mahalle”den olmasının da büyük rolü vardı..

Bir bilgi daha vereyim..

Gezi isyanının başladığı günlerde çokça tartışılan Emek Sineması da..

Gezi Parkı’na, yürüyüş mesafesi ile 3 dakikadır..

Yani, Emek Sineması’nın önünden geçip, 3 dakikada Gezi Parkı’na..

Oradan 30 saniyede Atatürk Kültür Merkezi’ne..

Oradan da yürüyerek 5 dakikada Beşiktaş Stadı’na gelebilirsiniz..

Bu bilgiden sonra..

Çarşı Grubu’nun.. ve onların öncülüğünde başlatılan Gezi isyanının niçin başlatıldığına gelelim.

Neydi, Gezi isyanının sebebi?

Gezi Parkı’nda üç tane ağacın yerinden sökülüp, bir başka yere taşınmak istenmesi..

Parkın bulunduğu noktaya da, Cumhuriyet’in ilk yıllarında var olan “tarihi kışla”nın tekrar yapılmak istenmesi..

“İstemezük” dedi, Çarşı Grubu ve Gezi isyanına katılanlar..

“Biz Gezi Parkı’nın tarihteki gibi kışla olarak korunmasını istemiyoruz” dediler ve Gezi isyanını başlattılar.

Oysa Gezi isyanına katılanlar, aynı günlerde..

Emek Sineması için..

“Emek Sineması’nı yıktırmayız. Bizim orada çocukluk anılarımız var. Sizin tarihe hiç saygınız yok mu?” diyorlardı..

İşe bakın..

Emek Sineması’nda tarihe saygı isteyenler.. Üç dakika yürüdükten sonra geldikleri Gezi Parkı’nda..

“Tarihten bize ne?” diyorlardı..

Ve yine.. Gezi Parkı ile karşı karşıya olan Atatürk Kültür Merkezi için..

O günlerde yıkılıp, yerine daha modern bir bina yapılmak istenmesi karşısında..

“Hayır, Atatürk Kültür Merkezi’ni yıktırmayız” diyerek, çizgilerinden yine çark ediyorlardı..

Sonra mı?..

Atatürk Kültür Merkezi’nin yanından aşağıya inip..

Beşiktaş Stadı’nın olduğu yere geldiğimizde..

Yine dönüyordu, Gezi isyancıları..

Tekrar, tarihten kopup, “Önceden burası sarayın bahçesi olabilir. Beşiktaş’a stat lazım. Zaten daha önce de devlet stat olarak burayı vermiş. Buraya yeniden stat yapılmalı” diyorlardı.

Kısacası.. 10 dakikalık bir yürüyüş ile gezdiğiniz bir güzergahta..

Emek Sineması’nda, “Tarihe saygı. Orijinal hali ile kalsın” diyenler.

Gezi Parkı’nda, tarihi unutup, “Şimdiki hali ile kalsın. Yeşil kalsın” dediler.

Atatürk Kültür Merkezi’nde, yine tarihe saygı duyup, “Modernleştirilmesine gerek yok.. Yıllar önce yapılmış bu yerin tarihi değeri var” deyip yıktırmadılar.

Beşiktaş Stadı’nda ise..

Yeşile de saygı göstermediler, tarihe de saygı göstermediler.. Ve saray bahçesine, stadı tekrar inşa ettirdiler..

Gördünüz mü, Türkiye’de % 50 oy ile iktidara gelen AK Parti.. 10 dakikalık yürüyüş mesafesindeki dört kilit eser için.

Dediğini dinletemedi. % 25’lerde yüzen sol kafa dediğini yaptırdı..

Belki, stat için, “AK Parti de fazla diretmedi, stadın yapılmasına onay verdi, hatta sonrasında destek bile oldu” diyebilirsiniz.

Ama..

Emek Sineması’nda.. Geziciler direttiler. Emek Sineması, orijinal hali ile tekrar yapıldı..

Gezi Parkı’nda direttiler. Gezi Parkı olduğu gibi kaldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde direttiler..

Hayalet bina, hâlâ orada duruyor..

Stat için ise.. Haydi diyelim.. AK Parti de Gezicilerin isteği ile uyum gösterdi..

Gezicilerin ve AK Parti’nin ikisinin birden dediği oldu..

Ama yeşil dostlarının istediği olmadı..

Dünkü, seyircisiz stat açılışının arkasında yatan gerçek sebeb, işte bu..

Bir anlamda..

Çarşı Grubu’nun çelişkili tavırları..

Spor amaçlı bir grup olmaktan ziyade..

İdeolojik militanlığa soyunmaları..

Buna rağmen..

AK Parti hükümeti, onlara hak ettikleri muameleyi yapmadı.

“Bu arsa zaten devletin. Size verirsek, yarın Gülen grubu, ‘Beşiktaş’a peşkeş çekilen binlerce m2’lik arsa’ diye üzerimize gelir” demedi..

Fenerbahçe’ye devletin verdiği arsa örneğini dikkate alarak.

Galatasaray’a yapılan Arena Stadı örneğini dikkate alarak..

İstanbul’un en güzel yerindeki saray bahçesini, tekrar Beşiktaş’a stat olarak verdi..

Olayların içinde iken.

Belki gerçekleri görememişlerdir.

Temennim o ki..

Gezi isyanının 3. yıldönümüne yaklaştığımız şu günlerde..

Çarşı Grubu da..

Diğer Gezi isyancıları da..

Hatalarını görürler..

Boş yere ölümüne sebeb oldukları gençlerden dolayı sorumluluklarını kabul ederler..

Benzer bir yanlışa düşülmemesi için..

Tarihe not düşecek “özür”ü dileyerek, bu defteri kapatırlar..