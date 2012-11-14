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Arınç: Ne olur açlık grevlerini bitirin

AKP'li Arınç: Bu anlamsız açlık grevlerini sürdürerek hayatlarınızı tehlike atmayın. Sizler bizim için değerlisiniz. 75 milyon insanın hayat bütünlüğüne saygı duyuruyoruz

14 Kasım 2012 13:27

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, PKK ve KCK tutuklu ve hükümlülerinin, Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması, anadilde savunma ve anadilde eğitim haklarının tanınması talepleriyle başlattığı ve  64. gündür süren açlık grevlerinin sona erdirilmesini istedi. Arınç, “Sizler bizim için değerlisiniz. Ne olur, söyleyeceğiniz her şeyi söylediniz. Hayatınızı tehlike atıp sizi sevenleri daha büyük üzüntülere koymayın” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 64. gündür devam eden açlık grevleriyle ilgili bir kez daha çağrıda bulundu.

Bülent Arınç, şöyle konuştu:

“Kendilerinden ısrarla rica ediyorum. Bu anlamsız açlık grevlerini sürdürerek hayatlarınızı tehlike atmayın. Sizler bizim için değerlisiniz. 75 milyon insanın hayat bütünlüğüne saygı duyuruyoruz.

Ne olur, duyuracağınız her şeyi duyurdunuz, söyleyeceğiniz her şeyi söylediniz. Hayatınızı tehlike atıp sizi sevenleri daha büyük üzüntülere koymayın.

Sayın Başbakan BDP’li milletvekillerinin yanlışlarını ortaya koymak için onlara ithafen bazı şeyler söylüyor. Açlık grevindekilerin bağımsız düşünmelerini ve karar vermelerini bekliyoruz.”

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