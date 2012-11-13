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Yaşam

Diyarbakır'da açlık grevine destek eyleminde olaylar çıktı

BDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu açlık grevi eyleminde biber gazı atıldığı bildirildi

13 Kasım 2012 22:32

Diyarnbakır'da açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen destek eylemine müdahele eden polisle eylemciler arasında çatışma çıktı

Polis aralarında BDP’li 7 milletvekilinin de bulunduğu konuk evini ablukaya aldığını duyuruldu.

Ayça Örer'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, aralarında BDP milletvekili Aysel Tuğluk, Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder, Gülten Kışanak ve Osman Baydemir’in de bulunduğu açlık grevi eyleminin gerçekleştirildiği binaya çatışmaların ardından biber gazı atıldığı bildirildi.

Sanat sokağında gerçekleşen eylemin ardından başlayan gerginlik nedeniyle açlık grevinin yapıldığı binanın girişini kapatan polislerin dışarıdan gelen sanatçılar heyetini bir süre binaya sokmadığı açıklandı.

Gerginliğin ardından binaya giren heyet açlık grevi eylemcileri ile buluştu ve binada bulunan eylemcilerin biber gazından etkilendiği belirtildi.

 

 

 

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