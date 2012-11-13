Avukatlar açlık grevleriyle ilgili Gül'le görüştü



Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Vedat Ahsen Çoşar ve beraberindeki 11 baro başkanı, açlık grevleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmeye Muş, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt, Hakkari, Urfa, Mardin, Ağrı, Bitlis ve İzmir baro başkanları da katıldı.

Basına kapalı yapılan görüşme hakkında bilgi veren Çoşar, cezaevlerindeki açlık grevleri konusunu ele aldıklarını, Gül'e konuyla ilgili duyarlılıklarını ilettiklerini söyledi.

Coşar, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının, cezaevlerinde açlık grevi yapanlar için de geçerli olduğunu belirterek, açlık grevinde olanlar arasında meslektaşlarının da bulunduğunu kaydetti. ''Biz insan olarak, insan hakkı, yaşam hakkı konusunda duyarlıyız" diyen Çoşar "Avukatlık Kanunu da TBB'ye ve barolara insan haklarıyla ilgilenmek görevini veriyor. Bizim için aslolan hayattır'' dedi.