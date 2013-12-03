Arınç: MGK kararları Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmadı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, 2004 yılı kış dönemi MGK'da alınan, Gülen Cemaatine yönelik kararların, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmediğini, imzalanmadığını söyledi.

Arınç, 2004 yılında alındığı iddia edilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla ilgili, "Tavsiye niteliğindeki bir kararları Bakanlar Kurulu kendi kararı haline getirmemişse ve uygulanması için de bir takvim öngörmedikçe uygulanması konusunda herhangi bir başbakan yardımcısına görev vermedikçe bunlar sumen altında kalan kararlardır. Bütün belgeleri inceledik. Bu MGK kararı Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılmadı ve kabul edilmedi. Karar alınmadı. MGK kararının uygulanmasına yönelik başbakanlıkça herhangi bir işlem yapılmadı. Herhangi bir talimat verilmedi. Yok hükmünde bir muameleye tabi tutuldu. Bakanlar Kurulu’ndan herhangi bir karar çıkmadı" dedi.