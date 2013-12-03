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Arınç'tan savcılara Baransu çağrısı

Arınç, gazetelerin yayınlarını eleştirerek, 2004 MGK kararlarını yayımlayan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu için savcılara çağrı yaptı

03 Aralık 2013 01:33

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalar yapan Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, savcıları, 2004 kış dönemi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında 'Gülen cemaatini bitirme kararı alındığı' haberini yapan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu hakkında işlem yapmaya çağırdı.

Arınç'ın Baransu ile ilgili açıklamaları özetle şöyle:

Bir gazete veya bir gazeteci, daha evvelde bu konularda mahir olduğunu bildiğimiz birisi bir kararı yayınladı. Bu bir kararsa MGK Genel Sekreterliği Kanunu’na bakmamız lazım. Kanun diyor ki; ‘tutanaklar ve görüşmeler kesinlikle açıklanamaz ve yayınlanamaz’. Birisi 25.8.2004 tarihli MGK kararını ele geçirmiş ve yayınlıyor; tabi Türk Ceza Kanunu (TCK) 327, 328, 329; MİT Kanunu’nun 27; Basın Kanunu’nun 3’ncü maddesi; RTÜK Kanunu’nun 7’nci maddesi ve diğer maddelerinde ‘sır ve gizlikli içerisinde kalması gereken belgelerin’ yayınlanması halinde de ceza tertibi öngörülmüş. Bunların açıklanması yayınlanması yasak, bunu yapan insan bir ceza sorumluluğuyla karşı karşıya kalabilir. Bunu savcılarımız düşünsünler. Biz bu konuda herhangi bir teşebbüsün içerisinde şu anda değiliz. 

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