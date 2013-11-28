'Cemaate eylem planı' açıklaması: MGK önerdi, hükümet uymadı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Taraf gazetesinde yer alan “Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” başlıklı haberiyle ilgili olarak, “Bilmiyorum çünkü o toplantıda değildim. İkincisi araştırma ihtiyacı duymadım. Çünkü bugün YAŞ var. Belki Başbakan açıklama yapar, belki başka arkadaşlar yapar.. MGK'da hükümete tavsiye edilmiş olabilir, ama hükümet kesinlikle bu yönde bir karar almadı” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bursa’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taraf gazetesinde Mehmet Baransu imzasıyla yayımlanan ve 25 Ağustos 2004 tarihine ait “Gülen cemaatine yönelik eylem planı”nı konu alan 481 sayılı MGK kararını konu alan haberle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, alınan kararın tavsiye niteliğinde olabileceğini, ancak hükümetin bu tavsiyeye uymadığını ifade etti.

Arınç’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün yanı sıra, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, “Balyoz Darbe Planı” davasından hüküm giyen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ve Ergenekon davasından hüküm giyen eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’un da imzalarının da yer aldığı MGK belgesiyle ilgili açıklaması şöyle:

İrticayı tehdit olmaktan çıkardık, bunu neden yapalım?

"Bilmiyorum çünkü o toplantıda değildim. İkincisi araştırma ihtiyacı duymadım. Çünkü bugün YAŞ var. Belki Başbakan açıklama yapar, belki başka arkadaşlar yapar.

Ancak bildiğim bir şey var, 2004’ü bırakın, 2002 sonunda AK Parti olarak iktidara geldik. 11. yılımıza girdik. 11 yılda MGK’da kabul edildiği varsayılan konuların hiçbirisi gerçekleşmediği gibi tam aksine dindarları, dini toplulukları bireysel olarak insanları rahatsız edecek, takip altına alacak, olumsuz çalışmalar yapacak hiçbir şey yapmadık.

Aksine bütün ayrımcılıkları kaldırdık. Kırmızı kitabı tamamen değiştirdik. İrtica, iç tehdit olarak görülürken AK Parti döneminde tamamen kabul edilmedi ve değiştirildi.

MGK Siyaset Belgesi’nde irticayı tehdit olmaktan çıkaran bir hükümet nasıl böyle bir şey yapmış olsun?

11 yıldır yaptıklarımız ortadadır. Türkiye’de yaşanan son gelişmeler de dindar olanlarla dindar olmayanlar arasında hiçbir ayrımcılık yapılmadığını gösteriyor.

Karar alınmış olsa bile, böyle bir tavsiye verilmiş olabilir, hükümet kesinlikle bu yöndeki tavsiyelere uymamıştır.

11 yönetmeliği geçersiz saydık, genelgeleri ortadan kaldırdık. Bunların şahidi olarak, bunun kesinlikle yapılmadığını söyleyebilirim.

Taraf bu haberi niye manşete çıkardı, neden böyle bir başlık kullandı, son gelişmelerle ilgisi var mıdır, bunu da kamuoyu takdir edecektir."

İşte 2004'te MGK'da alınan "Gülen'i bitirme planı" belgesi: