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Başbakan'ın Başdanışmanı: Cemaate eylem planı doğru, ama uygulanmadı

2004 yılındaki MGK toplantısında Fethullah Gülen'i bitirme yönünde karar alındığına dair iddialara AKP'nin önemli isimlerinden açıklamalar geldi

28 Kasım 2013 14:25

Başbakan Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Taraf gazetesinin bugün sürmanşetinde yer alan “Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” başlıklı habere konu olan Başbakan Tayyip Erdoğan ve o dönem Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Abdullah Gül'ün de altında imzasının bulunduğu "Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gerekilen tedbirler" içerikli MGK karar belgesini doğruladı. Hükümet üyesi sıfatı bulunmayan Akdoğan, Twitter'da “2004'teki MGK kararı hükümet tarafından yok hükmünde kabul edilmiş, hiç bir bakanlar kurulu kararı alınmamış, hiçbir işlem yapılmamıştır” dedi. 

 

Yalçın Akdoğan'ın Twitter hesabından yayımladığı mesaj şöyle: 

 

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Yalçın Akdoğan'ın bu açıklamaları sonrası Mehmet Baransu da Twitter hesabından cevap verdi. Haberi hazırlayan Baransu  takipçileriyle paylaştığı tweetinde,  "Yalçın Akdoğan: 2004 mgk kararı imzalar doğru ama yok hükmündedir demiş. Kendisine hatırlatayım. mit cemaat fişlemelerini neye göre yapıyor" diyerek, "daha evdeki bavulu açmadım. Bu klasörde olan belgeydi" dedi.
 
Mehmet Baransu'nun Twitter hesabından yayımladığı mesajar şöyle: 
 
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AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da konuya ilişkin olarak “Doğru Cemaati bitirme kararı 2004'de alındı; sonra emniyet cemaate bağlandı, dersane ve okul sayısı patladı, Ak Partiye kapatma davası açıldı. Fitneye destek verenleri görünce sorunun fitneciyle sınırlı olmadığı anlaşılıyor” ifadesini kullandı. 

Şamil Tayar'ın Twitter'dan yayımladığı mesajlar şöyle: 

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