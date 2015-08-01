Arınç: Cav cav cav konuşan bir kadına da 'artık sus hanımefendi' demeyi neredeyse suç gördüler

TBMM'deki özel oturumda, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a " Hanımefendi sus. Bir kadın olarak sus" diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Cav cav cav konuşan bir kadına da artık sus hanımefendi demeyi neredeyse bana suç olarak gördüler" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Diriliş Camii'nin açılışında bir konuşma yapan Bülent Arınç, Meclis'te PKK'yla ilgili iki soru sorduğunu ancak HDP'li milletvekillerinin bunları yanıtlamayı reddettiğini söyledi. Nursel Aydoğan'ın kendisine, "Sus bunları konuşma, PKK'yı bilmem ne yapma" dediğini iddia eden Arınç, "Kusura bakmasınlar, burada PKK'nın bizzat üstlendiği cinayetleri lanetleyemeyen, PKK terörist bir örgüttür diyemeyenlerle onlar ne derse desin paylaşacak hiçbir ortak değerimiz yoktur" dedi.

"Ben inanıyorum ki; o partinin de o milletvekillerinin de aldığı yüzlerce, binlerce oyun içerisinde 'evet PKK bu cinayetleri yapsın bizde onları alkışlayalım' diyen bir kişi bile yoktur" diyen Arınç'ın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Ben hiçbir kadına, hiçbir kadının hayat hakkına söz hakkına karşı çıkmış bir insan değilim. Ama Meclis'te iki soru sordum. Bunun cevabını hala alamadım. Bunu cevabını veremeyenlerde bana hakaret ederek günlerini geçiriyorlar. Bu soruyu bir kez daha soruyorum; Ceylanpınar'da evinde uyumakta olan iki tane gencecik polisimize kapıdan veya pencereden girerek henüz soruşturma safhasında uykudayken enselerine kurşun sıkarak öldüren katiller kendilerini üstlenerek ifade ettiler. 'Biz HPG unsurlarıyız.' Yani PKK'nın bir kolu. Bunlar üstlendi bizde cezalarını vereceğiz. Bir binbaşımız Malazgirt'te eşi ve çocuğuyla bir eve yemeğe gitti. Yemekten çıktı arabasında vuruldu. Onu da yine PKK üstlendi. Bende Meclis'te bunlardan hiç bahsetmeyen isimlerini ağzına bile almayanlara döndüm dedim ki; bu iki alçakça cinayeti PKK üstlendiğine göre siz niçin bunları lanetlemiyorsunuz? Niçin bu PKK terörüne karşı çıkmıyorsunuz da bu insanlardan gerilla diye bahsediyoruz? Gürültü oradan koptu. Lanetliyoruz, kınıyoruz diyemediler. Cav cav cav konuşan bir kadına da artık sus hanımefendi demeyi neredeyse bana suç olarak gördüler. Benim PKK teröristlerini ' niye kınamıyorsunuz' sözüme verdikleri cevap 'sen bir kadına nasıl sus dersin.'

"Peki o kadıncağız ne diyordu, "Sus bunları konuşma, PKK'yı bilmem ne yapma." Kusura bakmasınlar, burada PKK'nın bizzat üstlendiği cinayetleri lanetleyemeyen, PKK terörist bir örgüttür diyemeyenlerle onlar ne derse desin paylaşacak hiçbir ortak değerimiz yoktur. Milletimiz onları çok iyi tanıyor. Onların Meclis'teki uzantıları olarak biz görevlendirdik diyorlarsa bizde onları millete havale ederiz. Ben inanıyorum ki; o partinin de o milletvekillerinin de aldığı yüzlerce, binlerce oyun içerisinde 'evet PKK bu cinayetleri yapsın bizde onları alkışlayalım' diyen bir kişi bile yoktur. o yüzden siyasetçilerinde teröristle mücadelede hükümetimize, parlamentomuza destek vermeleri gerekir. Onların desteği olmasa bile biz terörizmin hakkından geleceğiz inşallah ama insanlık onu gerektirir ki bir alçakça cinayete bile üzülsünler bunu yapan failleri lanetlesinler bizimi için o bile yeterli. Bunu yapmayan insanlarla paylaşacağız hiçbir şey yoktur."