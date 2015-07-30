Metiner, Aslan, Işılak ve İçten Arınç’ı kadına hakarette yalnız bırakmadılar!

TBMM’de dün terör konulu özel gündem toplantısına AKP-MHP işbirliği, oturumu yöneten CHP’li Şafak Pavey’in sert uyarıları, HDP milletvekili Osman Baydemir’in tarihe geçecek oranda ilgi gören konuşması kadar Bülent Arınç’ın sözleri de damga vurdu.

Taraf Gazetesi'nden Anıl Yurdakul'un haberine göre, son seçimde listeye bile konulmayan Arınç konuşurken yerinden kendisine soru sormaya çalışan HDP Milletvekili Nursel Aydoğan’a ‘Bir kadın olarak sus’ diye bağırdı. Siyaseti yakından takip edenleri bu sözler hiç şaşırtmadı ne yazık ki. Çünkü başta Arınç olmak üzere AKP milletvekilleri daha önce de kadınlara yönelik böyle çirkin ifadeler kullanmıştı. İşte o olaylardan bazıları…

CHP MİLLETVEKİLİNE ‘KATANA’ DEDİLER

3 Şubat 2011’deTBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Ensest ve Çözüm Önerileri Alt Komisyonu toplantısında AKP Samsun Milletvekili Fatih Öztürk ve Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’a yönelik ‘Katana’ kelimesi dahil ağır ifadeler kullandılar.

UYUYAN VEKİL ‘SAHİP OLURMUŞ’

7 Haziran seçimlerinde TBMM’ye giren ve girer girmez de uyurken objektiflere yakalanan AKP Milletvekili Uğur Işılak 2012 yılında katıldığı bir televizyon programında feministlere yönelik ”Her feministin gönlünde bir kocaya meftun olmak, onun kölesi olmak, onun bireyi olmak, ona ait olmak gibi bir hissiyat yoksa gelsin karşıma çıksın. Her kadının içinde fıtri olarak bu var. Bu yokmuş gibi hareket etmek fıtrata aykırı hareket etmektir ki onlar kesinlikle mutlu değiller. Ben o feministlerin mutlu olduğunu zannetmiyorum. Kadının tabiatı bağlanmaktır, ait olmaktır. Erkeğinki öyle değildir. Erkek kadına ait olmaz, sahip olur. Bazı kadınlar bunu karıştırıyor; ben sahip olurum, sen ait olursun” açıklamalarında bulundu.

ASLAN ‘BACAK ARANIZI ÇEKTİRSEM’

AKP’nin bir önceki dönem Tokat Milletvekili olan Zeyid Aslan, 11 Temmuz 2013 günü saat 15.30 sularında TBMM iktidar kulisi bahçesinde dört kadın parlamento muhabirine şu ifadeleri kullanmıştı: ‘Bir dahaki dönem hiçbir gazeteci buraya giremeyecek! Sizi buraya sokturmayacağım! Elimden ne gelirse yapacağım! Bunun mücadelesini vereceğim. Siz bu yaptıklarınızı gazetecilik mi sanıyorsunuz? Biz de insanız yoruluyoruz. Ben sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam, ‘bunların gerçeği bu’ diye… Ahlaksız olurum değil mi? Ama sizinki gazetecilik oluyor’ dedi.

YİNE ARINÇ… BU KEZ KAHKAHAYA TAKTI

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 28 Temmuz 2014 günü katıldığı bayramlaşma töreninde ‘Gençlerimiz cinsel yönelimlerinde çok kötü noktalara gidiyorlar, kadın iffetli olacak, herkesin içinde kahkaha atmayacak’ dedi.



YİNE ARINÇ… DİREĞİ GÖRDÜĞÜNDE DAYANAMAYANLAR

30 Temmuz 2014 günü Bülent Arınç kadınlara yönelik kahkaha açıklamasını savunduktan sonra “Kocasını bırakıp, sevgilisiyle tatile çıkanlar, direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar… Böyle bir hayatın içinde siz olabilirsiniz, size kızmanın ötesinde acıyabilirim” ifadelerini kullandı.



METİNER: CUMHURİYET ARTIKLARI

19 Ocak 2015’de Bahçeşehir Üniversitesi’nin Siyaset Okulu’nda konuşma yapan AKP milletvekili Mehmet Metiner Cumhuriyet’e yönelik ağır ifadeler kullandı. Bunun üzerine, salonda bulunan CHP’li kadınlar tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine, CHP’li kadınlar salonu terk ederken arkalarından ‘Cumhuriyet artıkları’ diye bağırdı.

İÇTEN: ÖZGÜRLÜKTEN ANLADIKLARI AÇIK GİYİNİP KAFAYI ÇEKMEK

22 Mayıs 2015 günü AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’in İzmir hakkında “CHP’li İzmirli gençlerin özgürlükten anladıkları, son derece açık giyinmek, kafayı çekmek, sabaha kadar eğlenmek”, dedi.