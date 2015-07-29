Bülent Arınç bu kez Meclis'te nefret etti: Bir kadın olarak sus!

CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine CHP'li Meclis Başkanvekili Şafak Pavey'in başkanlığında toplanan TBMM'de Bülent Arınç cinsiyet ayrımcılığı yaparak, HDP sıralarından bir kadın milletvekilinin tepkisine, "Hanımefendi sus. Bir kadın olarak sus" cevabını verdi.

Arınç: Bir kadın olarak sus!

Bülent Arınç, Osman Baydemir’in suçlamalarına karşı cevap vermek üzere yaptığı konuşmada, "PKK’nın örgütü bunu üstlendi. PKK’nın yayınladığı bildiri, HPG’li gençler polislere cezasını verdi"açıklamasına HDP sıralarından tepki gelmesi üzerine, "Hanımefendi sus. Bir kadın olarak sus" dedi.

Arınç şöyle konuştu:

Baydemir’i geçmişten tanıyorum. Kendisinin çözüm süreci konusunda da çatışmaların bitmesi konusunda iyi ve samimi dileklerine katılırım. Ancak onun bugün konuşması büyük bir talihsizliktir. Eğer kadın milletvekili ve eşbaşkan konuşmuş olsaydı, biz sırtımızı PKK’ya PYD’ye yasladık diyebilecekti. Veya erkek sayın eşbaşkan konuşmuş olsaydı silahlanın, bu hükümetten hesabınızı görün diyecekti.

Hükümetimizin yaptığı terörle ve teröristle mücadele kapsamında… Hiç telaşlanmayın, dinlemesini bilin. Bakınız, iki tane polisimiz ensesinden vurularak öldürüldü. PKK’nın örgütü bunu üstlendi. PKK’nın yayınladığı bildiri, “HPG’li gençler polislere cezasını verdi”

Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus. Bakınız binbaşının öldürülmesi karşısında, özgür gündem’in bugünkü sayısında şunu söylüyor “milizgir diyor, HPG eylemin komuta konseyinin üyesi Şervan Varto’nun hava saldırısında katledilmesinin misillemesi olduğu yazıldı.

Bülent Arınç 28 Temmuz 2014 tarihinde AKP Bursa teşkilatının düzenlediği bayramlaşma töreninde,“Nerede o yüzüne baktığımız zaman yüzü hafifçe kızaran, boynunu öne eğecek, gözünü bizden kaçırabilecek iffet sembolü, haya sembolü kızlarımız? Erkek de zampara olmayacak. Eşine bağlı olacak. Çocuklarını sevecek. Kadın ise o da iffetli olacak. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cezibeder olmayacak, iffetini koruyacaksın. Şimdi bunu birileri söylediği zaman ‘ya bu adam hangi dilden konuşuyor’ diyebilirler. Bu kadar değerlerimize yabancılaştık bugün” demişti.