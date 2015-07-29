Arınç: 'Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus' demek, Meclis disiplini gereği söylenmiş sözdür

CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine CHP'li Meclis Başkanvekili Şafak Pavey'in başkanlığında toplanan TBMM'de, HDP Milletvekili Nursel Aydoğan'a, "Hanımefendi sus. Bir kadın olarak sus" diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Konuşmam sırasında ısrarla müdahalede bulunan bir kadın miletvekiline, "Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus" demek Meclis disiplini gereği söylenmiş sözdür" açıklamasını yaptı.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bülent Arınç, "Yüce Meclis çatısı altında görev yapan hiçbir sayın milletvekilline sözlü veya fiili müdahalede bulunmak tarzım değildir" dedi. HDP'li Nursel Aydoğan'ın konuşması sırasında "ısrarla müdahalede bulunduğunu" söyleyen Arınç, "HDP'li vekiller şov yapıyorlar, hedef saptırıyorlar" ifadelerini kullandı.