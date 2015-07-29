Kadın milletvekillerinden Arınç'a tepki: Özür dile

Terör gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a yönelik sarfettiği "Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus..." sözlerine kadın milletvekilleri "özür dile" diyerek tepki gösterdi.

Arınç'ın konuşması bittikten sonra HDP'li milletvekili Pervin Buldan söz alarak "Bülent Arınç'tan bütün kadınlar adına özür beklediklerini" söyledi. Meclisin bugünkü oturumunu yöneten Şafak Pavey ise Arınç'ın sözleri için, "Kasıtlı hakaret olduğunu düşünmüyorum" deyince de kadın vekiller kürsüye yürüdü. Kadın vekillerinin itirazları tutanaklara geçti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın TBMM Genel Kurulu’nda HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’a yönelik “Hanımefendi sus. Bir kadın olarak sus” sözlerine, CHP ve HDP’li milletvekilleri Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, “CHP olarak cinsiyetçi, ayrımcı, aşağılayıcı kadın haklarını ihlal eden bu sözleri şiddetle kınıyoruz. Parlamento çatısı altında böyle bir söz söylenmesi kabul edilemez. Kendisini özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.

‘Tüm kadınlardan özür dilemeli’

CHP’li vekillerin ardından ise aynı konu üzerine HDP’li kadın milletvekilleri de basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi. HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, dünyanın her yerinde savaş kararlarını erkeklerin aldığını ama barışın savunucularının kadınlar olduğunu kaydetti ve ekledi: “Sayın Arınç, bu cinsiyetçi yaklaşımı bir kenara bırakmak durumdadır. Başta HDP’li kadınlar olmak üzere tüm kadınlardan özür dilemesini istiyoruz. Ataerkilin koca çınarı Arınç, kadınların konumunu hazmedemeyen bir görüntü vermiştir. Bu ikazı kadınlara yapıyor ama erkeklere yapamıyor.”

Buldan, Meclis Başkanvekili Şafak Pavey’in tutumunu da eleştirdi ve kınadı.

‘İlk değil'

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ise 32 HDP’li kadın olarak Mecliste yer aldıklarını ifade etti. Arınç’ı yeni tanımadıklarını ve daha öncede hakaretler yaptığını dile getiren Aydoğan, kadınlara yönelik sözlerini hatırlattı. “Bu aslında bir zihniyetin, AKP zihniyetinin kadına bakışının dışa vurumudur” diyen Aydoğan, “Kınıyoruz kendisini. Şahsıma yapılmış olarak asla değerlendirmiyorum. Kendi milletvekilleri dahil olmak üzere tüm kadınlara yapılmış bir hakarettir. Kendisini özür dilemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Arınç başta olmak üzere AKP’lilerin kadınlar konusunda eğitimden geçmesi gerektiğini belirten Buldan, istemeleri halinde bu eğitimi kendilerinin verebileceğini kaydetti.