Arda Turan: Katalonya sorunlarını demokrasiyle çözmeye çalışıyor, ülkemde de böyle olmasını dilerdim

Başkanlık seçimini bağımsızlık yanlısı partinin kazandığı Katalonya takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, katıldığı Katalonya resmi radyosunun programında "İspanya ve Türkiye'deki durumlar biraz farklı. Katalonya, sorunlarını demokrasi ile çözmeye çalışıyor. Ölümler ve savaş ile değil. Ülkemde de sorunların böyle çözülmesini dilerdim. Ülkem de bu sorunların eşitlik ve demokrasi ile çözülmesini çok istedi" ifadelerini kullandı.

NTV'nin haberine göre Espanyol maçında Messi'nin attığı 2. golden sonra yanına gelerek kulağına ne söylediği konusunda ipucu vermeyen Arda, "Leo saha içinde olduğu kadar saha dışında da çok zeki. İnanılmaz esprileri var. O konuşma da aramızdaki bir espriydi" ifadesini kullandı. Arda, Barcelona'da ilk 11'de oynamak ve kalıcı olmak istediğini de kaydetti.

Barcelona'da Andres Iniesta'ya karşı büyük bir hayranlık duyduğunu, onu hep kendisine örnek aldığını ve idol olarak gördüğünü ifade eden Arda, "Iniesta'ya karşı oynarken, ona tekme attığımda kendimi çok kötü hissediyordum ama iyi ki o tekmeleri atmışım ki şimdi onun yanında oynuyorum" dedi.

"Dünyanın en iyi futbolcusu Messi"

Arda, Arjantinli Lionel Messi'ye de övgüler yağdırarak, "Onu ilk gördüğüm günden beri fikrim hiç değişmedi. Dünyanın en iyi futbolcusu Messi ama dikkat Neymar geliyor. Neymar'ı çok sıcak görüyorum ancak Messi bu dünyadan değil" açıklamasında bulundu.

Milli futbolcu, 2013-2014 sezonunda Atletico Madrid forması ile son maçta Nou Camp'ta Barcelona ile berabere kalarak kazandıkları lig şampiyonluğuna atfen "Nou Camp'ta çok güzel anılarım oldu" ifadesini kullanarak, Nou Camp'ın her zaman özel bir yeri bulunduğunu, dünyanın en özel stadının burası olduğunu dile getirdi.

Atletico Madrid'in 2014 yılında çok zor bir şampiyonluğu elde ettiğini anlatan Arda, "Dünya tarihindeki en zor şampiyonluklardan biriydi çünkü Real Madrid ve Barcelona gibi dünyanın en iyi futbolcularına sahip iki büyük takımı geride bıraktık. İnanmıştık ve inanılmaz şeyler yaptık" şeklinde konuştu.

"Simeone kariyerimdeki en önemli teknik direktör"

Arda Turan, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone için de "Kariyerimdeki en önemli teknik direktör. Ona her zaman hayranlık duyacağım" değerlendirmesini yaptı.

La Liga'nın 22. haftasında, doğum günü olan 30 Ocak'ta, Nou Camp'ta Atletico Madrid'e karşı forma giyeceğinin hatırlatılması üzerine ise Arda, "Duygusal bir gün olacak ama Atletico'ya karşı Vicente Calderon'da oynamaktansa sahamızda oynamamız açıkçası daha iyi olacaktır" dedi.

Lizbon'da 2014'te oynanan Atletico Madrid-Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlığından dolayı forma giyememesinin, hayatında en çok üzüldüğü anlardan birisi olduğunu kaydeden Arda, "Beni oynatmak için her şey yapıldı. İğneler vuruldu ama olmadı" şeklinde ifadeler kullandı.

"Finalde gol atmasam da olur"

Şampiyonlar Ligi'nde final oynama hayalini Barcelona ile yaşamak istediğini kaydeden milli futbolcu, "Finalde gol atmasam da olur. Golleri Leo atmaya devam etsin" değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona'ya gelerek hayalinin de ötesini gerçekleştirdiğini belirten Arda, "Barcelona'da oynamak benim için olduğu kadar ülkemdeki çocuklar için de çok önemli çünkü onlar beni örnek alarak, çalışarak, başarılı olacaklarına inanmaya başladılar" diye konuştu.

"Galatasaray benim evim"

Arda ayrıca, daha önceki röportajlarında olduğu gibi Katalonya radyosundaki açıklamasında da "Galatasaray benim evim. Orada doğdum, orada büyüdüm" ifadelerini yineledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2002'de oynanan ve o dönem top toplayıcı olarak kendisinin saha kenarında olduğu Galatasaray-Barcelona maçını, Katalan ekibinin Luis Enrique'nin golüyle kazanmasının hatırlatılması üzerine Arda, "Eminim. Luis Enrique ofsayttı" dedi.

Milli futbolcu, basketbolda Galatasaray ve Barcelona'yı tuttuğunu, NBA takımları arasında ise "Vefa gösteriyorum" dediği San Antonio'yu sevdiğini söyledi. Arda, İspanya'da 5 yıldır bulunmasına rağmen İspanyolcasını geliştirememesi eleştirilerine de "Sahada anlamam gereken her şeyi anlıyorum. Önemli olan da bu" cevabını verdi.