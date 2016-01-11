Katalonya'da bağımsızlık yanlısı aday kazandı, Barcelona 18 ay sonra ligden atılabilir

Katalonya Parlamentosu'nda başkanlık seçimini bağımsızlık yanlısı Carles Puigdemont kazandı. Puigdemont, 18 ay içinde İspanya'dan kopmayı vaadediyor. Bu durumda Arda Turan'ın kulübü Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nden atılacak.

Dünya futbolunun en büyük endişelerinden biri gerçekleşti... Katalonya Parlamentosu'nda başkanlık seçimini 'İspanya'dan ayrılıp tamamen bağımsız bir ülke olmayı' vaadeden Carles Puigdemont kazandı. Puigdemont, 70 'evet', 63 'hayır' ve 2 'çekimser' oy ile Katalonya'nın 130. başkanı oldu.

Bu olay dünya futbolunu çok yakından ilgilendiriyor. Zira İspanya Yüksek Spor Konseyi (CSD), geçtiğimiz Eylül ayında bir açıklama yaparak, Katalonya bölgesinin bağımsızlık ilan etmesi durumunda, halen İspanya 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Barcelona ve Espanyol takımlarının ligden atılacağını duyurmuştu. Katalonya'da başkanlık seçimlerini bağımsızlık yanlısı Carles Puigdemont kazandı.



Eğer ilerleyen zamanda sürpriz bir gelişme olmazsa Katalonya, 18 ay içinde İspanya'dan tamamen ayrılacak ve doğal olarak Arda Turan'ın takımı Barcelona ve Espanyol, La Liga'da mücadele edemeyecek.

Bu durum son 10 yılda futbola damga vuran Barcelona'yı her açıdan etkileyecek gibi görünüyor. Zira, Katalan ekibini bu denli güçlü ve büyük yapan olay hiç şüphe yok ki, Real Madrid ile girdiği ezeli rekabet. Geçmiş yıllarda İspanya'yı yöneten çok sayıda lider, eflatun beyazlı takımı desteklemiş, bu durum da Katalonya halkının Barcelona Kulübü'nün etrafından kenetlenmesini sağlamıştı.

Barcelona Kulübü de resmi Twitter adresinden bir tweet atarak, yeni başkan Carles Puigdemont'u kutladı. Atılan tweette, "Başkan Puigdemont’u tebrik ediyoruz. Bu heyecan verici görev için iyi şanslar. Bugün Katalonya için tarihi bir dönem" ifadesi kullanıldı.

Diğer taraftan Barcelona doğumlu ve Katalan orijinli göçmen bir ailenin çocuğu olan Fransa Başbakanı Manuel Valls ise, geçtiğimiz Ekim ayında 'Challenges' dergisine yaptığı açıklamada, Barcelona Kulübü'nün Fransa 1. Ligi'nde (Ligue 1) oynaması ile ilgili soru üzerine, "Monaco bile Ligue 1'de oynuyor" cevabını vermişti. Bilindiği üzere Monaco, bağımsız bir devlet olmasına karşın, futbol kulübü yıllardır Ligue 1'de mücadele ediyor.