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Spor

Forma hasreti son bulan Arda Turan, Messi'ye gol attırdı

Arda Turan, Barcelona formasıyla çıktığı ilk lig maçında ilk 11'de yer aldı

09 Ocak 2016 19:32

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen milli futbolcu Arda Turan, çıktığı ilk lig maçında takım arkadaşı Messi'ye gol attırdı. 

Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle 6 ay aranın ardından 3 gün önceki Espanyol maçında ilk kez forma giyen Arda Turan, takımının La Liga'nın 19. haftasında Granada'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başladı. 7. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Arda'nın asisti sonrasında Messi topu ağlarla buluşturdu ve Barcelona 1-0 öne geçti.

Camp Nou'da oynanan maçta Barcelona 8, 14 ve 58. dakikalarda Messi, 83. dakikada da Neymar'ın golleriyle Granada'yı 4-0 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Turan, Barcelona'daki ikinci maçında ilk asistini yaptı. Arda, Messi'nin 8'inci dakikada attığı ilk golün pasını verdi. 72 dakika oyunda kalan Arda Turan, yerini Adriano Correia'ya bıraktı. Milli futbolcu, yaptığı asist ve gösterdiği performansla seyircilerden alkış aldı.

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