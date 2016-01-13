Katalonya Başkanı göreve Nâzım Hikmet şiiriyle başladı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'nin Başkanı seçilen Carles Puigdemont resmen görevini teslim aldığı törende yaptığı konuşmada Türk şairi Nazım Hikmet'in "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" sözlerini okudu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, göreve başlarken yaptığı konuşmada, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerin devam edeceğini vadeden Carles Puigdemont, bağımsızlık adımlarına atfen "Çok fazla şeyleri yaşadığımız uzun bir seyahatten geliyoruz. Ama yorulmadık" diye konuştu. Puigdemont daha sonra Nazım Hikmet'in bir şiirinden mısralarla devam ederek, "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" dedi.

Katalonya Özerk Yönetimi'nin 2010 Aralık ayından bu yana başkanı olan Artur Mas'dan başkanlığı devralan Puigdemont, "Katalan halkının umudu, yaşam ve iş koşularının iyileştirilmesi, temek haklar, kamu hizmeti ve çevreye duyulan hassasiyetin garanti edilmesidir. Tüm bunları yapmak sadece gerekli araçlara sahip olduğumuzda mümkün olacaktır" şeklinde konuştu. Konuşması sırasında İspanya Kralı 6. Felipe veya İspanya Anayasası'na bağlılıktan hiç bir şekilde söz etmeyen Puigdemont, "Sadece Katalan halkının arzusuna ve onun Katalan Meclisi'ndeki temsilcilerine sadakat gösterilmesi gerektiğini" dile getirdi.

Eski Katalonya Haber Ajansı Genel Müdürü olan, Katalonya Başkanı seçilene kadar Girona Belediye Başkanlığı ve Katalonya Bağımsızlık yanlısı Belediyeler Derneği Başkanlığı görevlerini yürüten 53 yaşındaki Puigdemont, Katalonya'yı İspanya'dan ayıracak kurumsal yapılanmayı (Katalonya Merkez Bankası ve Maliye gibi) gerçekleştirip, 18 ay sonra bir referandumla Katalonya'da bağımsızlık ilan edilmesini vadediyor. Ancak İspanyol hükümeti bu zamana kadar olduğu gibi Katalonya'da bağımsızlık yanlısı her girişimi Anayasa Mahkemesi aracılığıyla yasal olarak durdurmakta kararlı olduğunu vurguluyor.