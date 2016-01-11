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Dünya
Deutsche Welle

Katalonya'nın yeni başkanı seçildi

Katalonya özerk bölge meclisinin başkanlığa seçtiği Puigdemont, bölgenin İspanya'dan bağımsızlığını kazanması için çalışacağını duyurdu.

11 Ocak 2016 11:05


Katalonya bölgesinin İspanya'dan bağımsızlığını talep eden gruplar aylar süren görüşmelerin ardından ve konan süresin dolmasına az zaman kala bölge başkanlığı konusunda anlaştılar.

Barselona'daki bölge parlamentosu, Girona Belediye Başkanı Carles Puigdemont'u başkanlığa seçti.

İki çekimser ve 63 de aleyhte oya karşı 70 oyla seçilen 53 yaşındaki Puigdemont bütün gücüyle Katalonya'nın bağımsızlığı için çalışacağını söyledi.

Katalonya'daki başkanlık seçimi, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiği Madrid'de endişeyle karşılandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KatalonyaPuigdemontGirona Belediye Başkanı Carles PuigdemontMadridDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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