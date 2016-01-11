Katalonya'nın yeni başkanı seçildi



Katalonya bölgesinin İspanya'dan bağımsızlığını talep eden gruplar aylar süren görüşmelerin ardından ve konan süresin dolmasına az zaman kala bölge başkanlığı konusunda anlaştılar.

Barselona'daki bölge parlamentosu, Girona Belediye Başkanı Carles Puigdemont'u başkanlığa seçti.

İki çekimser ve 63 de aleyhte oya karşı 70 oyla seçilen 53 yaşındaki Puigdemont bütün gücüyle Katalonya'nın bağımsızlığı için çalışacağını söyledi.

Katalonya'daki başkanlık seçimi, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiği Madrid'de endişeyle karşılandı.