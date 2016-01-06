T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan, ilk maçı öncesi Instagram'dan ayet paylaştı

"Böyle hissetmek hayatta bir çok şeyden daha değerli"

06 Ocak 2016 12:04

Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona forması ile sahaya çıkacağı ilk maçının öncesinde kişisel Instagram hesabından İsra Suresi'nden bir ayet paylaştı.

Arda Turan Barcelona'nın Kral Kupası'nda yarın Espanyol ile oynayacakları maç öncesi 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.

Arda Turan'ın, Nou Camp Stadı'nda oynanacak maçta ilk kez Barcelona formasını giymesi bekleniyor.

Arda, Instagram'da İsra Suresi'nin 13. ayetini paylaşarak sevdiklerine böyle teşekkür etti:

''Sevdiklerimden tanıdığım tanımadığım herkesten o kadar güzel mesajlar dualar aldımki görüyorum duyuyorum hepsine cevap veremesem de çok mutlu oldum. Böyle hissetmek hayatta bir çok şeyden daha değerli hepiniz sağ olun varolun eyvallah... Hayırlısı..."

ETİKETLER

arda turanilk maç baarcelonainstagramayet paylaştıisra süresi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24