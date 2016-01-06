Arda Turan, ilk maçı öncesi Instagram'dan ayet paylaştı

Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona forması ile sahaya çıkacağı ilk maçının öncesinde kişisel Instagram hesabından İsra Suresi'nden bir ayet paylaştı.

Arda Turan Barcelona'nın Kral Kupası'nda yarın Espanyol ile oynayacakları maç öncesi 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.

Arda Turan'ın, Nou Camp Stadı'nda oynanacak maçta ilk kez Barcelona formasını giymesi bekleniyor.

Arda, Instagram'da İsra Suresi'nin 13. ayetini paylaşarak sevdiklerine böyle teşekkür etti:

''Sevdiklerimden tanıdığım tanımadığım herkesten o kadar güzel mesajlar dualar aldımki görüyorum duyuyorum hepsine cevap veremesem de çok mutlu oldum. Böyle hissetmek hayatta bir çok şeyden daha değerli hepiniz sağ olun varolun eyvallah... Hayırlısı..."