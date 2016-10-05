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Spor

Arda Turan, Fatih Terim'e ilk kez cevap verdi

"Milli takımı bırakacak mı?"

05 Ekim 2016 11:39

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile EURO 2016'dan bu yana sorun yaşayan ve Dünya Kupası Grup Elemeleri'ndeki Hırvatistan maçından sonra Ukrayna-İzlanda maçlarının da kadrosuna alınmayan Arda Turan, ilk kez konuştu.

Terim'in; Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'le birlikte kadroya davet etmediği Arda Turan, bazen milli takıma dışarıda kalarak dua ederek de destek olunabileceğini söyledi.

Radyospor canlı yayınına bağlanan Arda Turan, milli takımda yaşanan krizle ilgili değerlendirme yapması istendiğinde, "Herhangi bir söylemde bulunmamız mümkün değil. İddialar ortaya atıldı. Prim mevzusu vardı 3 ay boyunca. Çıkıp hiçbir şey söylemedik. Sonrasında açıklama yapmamız gerekti" dedi.

Arda, "Fatih Terim ile ilgili bir şey söylemek ister misin?" şeklindeki soruya ise; "Yooo.. Allah gönüllerine göre versin" karşılığını verdi.

 

Milli takımı bırakacak mı?

 

29 yaşındaki futbolcu, Milli Takım'ndan emkli olup olmayacağı ile ilgili sorulajan soruya, "Milli takımdan emekli olmak gibi bir kararım yok. Milli takım için zamanımı bekliyorum. Sadece Barcelona'ya konsantreyim." cevabını verdi.

Tecrübeli oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim kalbimizin en derininde Galatasaray var! Orası bizim yuvamız! Ama futbolcu, ama teknik direktör, ama sportif direktör olarak... Bir zaman Galatasaray'la buluşacağız. Messi, Neymar, Suarez'i İstanbul'a getirme organizasyonu olabilir ama bizim magazin basınımız Messi'yi rahat bırakmayabilir."

 

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