T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli Takım'a çağrılmayan Arda Turan, İspanyol basınında

"Fatih Terim, Arda'yı hesaba katmamaya devam ediyor"

01 Ekim 2016 22:12

İspanyol basını, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda, Ukrayna ve İzlanda ile karşılaşacak Türkiye'nin kadrosuna Arda Turan'ın çağrılmamasını şaşkınlıkla karşıladı.

İspanyol gazeteleri Arda'nın Barcelona'da iyi bir dönem geçirdiğinin altını çizerken, başarılı futbolcunun A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasındaki problemden dolayı kadroya alınmadığını savundu

Marca gazetesi, "Arda Turan iyi bir dönemde olmasına rağmen milli takımında kadro dışı kalıyor" başlığını kullanarak, "Fatih Terim, Atletico Madrid'den Barcelona'ya geldikten sonra en iyi dönemini geçiren Arda'yı hesaba katmıyor. Terim, ikinci kez Arda'yı kadro dışı bırakırken, ayrıca Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi diğer önemli isimleri de almadı." değerlendirmesini yaptı.

"Fatih Terim, Arda'yı hesaba katmamaya devam ediyor" başlığını atan El Mundo Deportivo da "Öyle görülüyor ki Türkiye Milli Takımı'nın başında Fatih Terim oldukça Arda'nın milli formayı giymesi zor gözüküyor. Barçalı futbolcuyu ikinci kez kadro dışında bırakan Terim, büyük işlere imza attığı dönemde bile Arda'yı almadı." diye yazdı.

Sport gazetesi de benzer ifadeler kullanarak, "Arda Turan ve Fatih Terim arasındaki anlaşmazlığın devam ettiğini" kaydetti.

ETİKETLER

Fatih TerimArda Turanİspanyol basını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24