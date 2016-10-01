Milli Takım'a çağrılmayan Arda Turan, İspanyol basınında

İspanyol basını, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda, Ukrayna ve İzlanda ile karşılaşacak Türkiye'nin kadrosuna Arda Turan'ın çağrılmamasını şaşkınlıkla karşıladı.

İspanyol gazeteleri Arda'nın Barcelona'da iyi bir dönem geçirdiğinin altını çizerken, başarılı futbolcunun A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasındaki problemden dolayı kadroya alınmadığını savundu

Marca gazetesi, "Arda Turan iyi bir dönemde olmasına rağmen milli takımında kadro dışı kalıyor" başlığını kullanarak, "Fatih Terim, Atletico Madrid'den Barcelona'ya geldikten sonra en iyi dönemini geçiren Arda'yı hesaba katmıyor. Terim, ikinci kez Arda'yı kadro dışı bırakırken, ayrıca Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi diğer önemli isimleri de almadı." değerlendirmesini yaptı.

"Fatih Terim, Arda'yı hesaba katmamaya devam ediyor" başlığını atan El Mundo Deportivo da "Öyle görülüyor ki Türkiye Milli Takımı'nın başında Fatih Terim oldukça Arda'nın milli formayı giymesi zor gözüküyor. Barçalı futbolcuyu ikinci kez kadro dışında bırakan Terim, büyük işlere imza attığı dönemde bile Arda'yı almadı." diye yazdı.

Sport gazetesi de benzer ifadeler kullanarak, "Arda Turan ve Fatih Terim arasındaki anlaşmazlığın devam ettiğini" kaydetti.