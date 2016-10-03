Arda Turan-Fatih Terim krizinde topa Cumhurbaşkanlığı girdi!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Arda Turan ve Fatih Terim arasındaki milli takım ile ilgili görüş ayrılığı için açıklama yaptı. Türkoğlu açıklamasında, “Milli formanın önüne kimse geçemez, şahıslar geçemez" dedi.

Bir açılışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, milli takım oyuncusu Arda Turan ve milli takım teknik direktörü Fatih Terim arasındaki gerilim ile ilgili soruya yanıt verdi.

Türkoğlu, “İkisi de çok sevdiğim, biri kardeşim biri büyüğüm ama milli formanın önüne kimse geçemez, şahıslar geçemez. İnanıyorum ki, çözülebilecek bir problem. O yüzden bekleyip, görelim diyorum" dedi.