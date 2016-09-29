T24 LogoT24 Logo
Spor

Spor Bakanı: Fatih Terim ile Arda anlaşır

"Kulüplere destek olacağız"

29 Eylül 2016 17:48

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 6 Ekim'de Ukrayna ile oynanacak olan Dünya Kupası eleme mücadelesinde, teknik direktör Fatih Terim ve Arda Turan arasında süren krizle ilgili "Fatih Terim ile Arda anlaşır" yorumunda bulundu.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuşan Kılıç, "Fatih hoca Türkiye'de ve dünyada kariyerini ispatlamış bir teknik direktörümüz. Arda da çok başarılı bir oyuncu. Hoca ile talebesi arasında yaşanan bir durum. Bizim çok fazla bir şey yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz onlara alan vermek lazım. Hoca ile talebesi mutlaka anlaşacaktır. Ümidimiz ve düşüncemiz o yönde. Türkiyemiz ve milli takımımız için en hayırlı kararın verilmesini ümit ediyorum" ifadesini kullandı.


Kulüplere destek olacağız


Rio Olimpiyatları'nda kesinlikle beklentilerin karşılanmadığını söyleyen Bakan Kılıç, vergi konusunda da çalışmaların sona yaklaştığını belirterek, "Kulüplere gerekli desteği vereceğiz. Vergi konusunda Maliye Bakanlığı ile iyi bir noktaya geldik. Çok hızlı gidiyoruz. Hızlı bir şekilde çıkarıp kulüplerimizin amatörlere daha rahat yatırım yapmasını sağlayacağız" dedi.

ETİKETLER

Fatih TerimArda TuranAkif Çağatay Kılıç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24