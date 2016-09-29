Spor Bakanı: Fatih Terim ile Arda anlaşır

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 6 Ekim'de Ukrayna ile oynanacak olan Dünya Kupası eleme mücadelesinde, teknik direktör Fatih Terim ve Arda Turan arasında süren krizle ilgili "Fatih Terim ile Arda anlaşır" yorumunda bulundu.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuşan Kılıç, "Fatih hoca Türkiye'de ve dünyada kariyerini ispatlamış bir teknik direktörümüz. Arda da çok başarılı bir oyuncu. Hoca ile talebesi arasında yaşanan bir durum. Bizim çok fazla bir şey yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz onlara alan vermek lazım. Hoca ile talebesi mutlaka anlaşacaktır. Ümidimiz ve düşüncemiz o yönde. Türkiyemiz ve milli takımımız için en hayırlı kararın verilmesini ümit ediyorum" ifadesini kullandı.



Kulüplere destek olacağız



Rio Olimpiyatları'nda kesinlikle beklentilerin karşılanmadığını söyleyen Bakan Kılıç, vergi konusunda da çalışmaların sona yaklaştığını belirterek, "Kulüplere gerekli desteği vereceğiz. Vergi konusunda Maliye Bakanlığı ile iyi bir noktaya geldik. Çok hızlı gidiyoruz. Hızlı bir şekilde çıkarıp kulüplerimizin amatörlere daha rahat yatırım yapmasını sağlayacağız" dedi.