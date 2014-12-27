Arda 'Sarı saçlarından sen suçlusun' dedi, takipçileri 'Kim' diye sordu...

Oyuncu Sinem Kobal’la ayrıldıktan sonra adı Serenay Sarıkaya ve Burcu Esmersoy’la anılan Atletico Madrid’li milli futbolcu Arda Turan, Instagram hesabından “Sarı Saçlarından Sen Suçlusun” şarkısını paylaştı.

İspanya’nın Atletico Madrid takımında forma giyen Arda Turan, La Liga’nın Noel tatiline girmesi sebebiyle İstanbul’a geldi, hakkındaki aşk dedikoduları yeniden alevlendi.

Sinem Kobal’la evliliğin eşiğinden dönen Turan’ın adı bir süredir Serenay Sarıkaya’yla anılıyordu. Milli futbolcunun Sarıkaya’yla tanışmak istediği, ancak genç oyuncuya duyduğu ilginin karşılıksız çıktığı iddiası ortaya atıldı. Turan’ın İstanbul tatilinde sık sık Burcu Esmersoy’la buluşması da yeni aşk dedikodularına yol açtı. Tüm bunların üzerine genç futbolcunun sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, kafaları iyice karıştırdı.

Yorumları okudu, şarkıyı sildi

Arda Turan, önceki gün Instagram’da Kayahan’ın “Sarı Saçlarından Sen Suçlusun” şarkısından bir bölüm paylaştı, altına da “Bu ara bu şarkıya taktım” diye yazdı. Takipçilerinden şarkıya yorum yağdı. Turan, şarkıyla kime gönderme yaptığı konusunda tahminler yürüten takipçilerinden gelen yorumlar üzerine o paylaşımı hesabından sildi.

Arda Turan, İstanbul’a gelir gelmez, Başar Savur’dan ayrılan Burcu Esmersoy’la buluşmuştu.

Geçtiğimiz hafta içinde rol aldığı reklam filminin basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Arda Turan, Sinem Kobal’la ilgili sorular üzerine “Kendisi eski nişanlımdır. Adımı onunla anmayın, sizden tek ricam bu” demişti.

Burcu Esmersoy da daha önce çıkan dedikodular hakkında, “İnsanlar görmeden bilmeden hayal ürünü şeyleri konuşmasınlar” demişti.