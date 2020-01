Arda Turan'dan Serenay Sarıkaya'ya: Tanışmak istiyorum

Oyuncu Sinem Kobal'dan ayrıldıktan sonra adı birçok ünlü isimle anılan ve son olarak sosyetik güzel İdil Fırat'la beraberlik yaşadığı iddia edilen Atletico Madrid’in milli yıldızı Arda Turan'ın Serenay Sarıkaya ile tanışmak istediği öne sürüldü.

Habertürk'ün haberine göre Turan'ın, bir süredir yakından takip ettiği güzel oyuncuyla tanışmak için fırsat kolladığı ortaya çıktı.

Aracıyla mesaj yolladı

Turan’ın, 'GQ Türkiye Men of The Year 2014'ün after partisinde Sarıkaya ile tanışmaya çalıştığı belirtildi. Turan'ın bir gazeteci arkadaşı aracılığıyla da Sarıkaya'ya “Tanışmak istiyorum” mesajı yolladığı öğrenildi.