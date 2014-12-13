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Arda Turan'dan Serenay Sarıkaya'ya: Tanışmak istiyorum

Arda Turan'ın bir gazeteci arkadaşı aracılığıyla da Serenay Sarıkaya'ya “Tanışmak istiyorum” mesajı yolladığı iddia edildi

13 Aralık 2014 12:34

Oyuncu Sinem Kobal'dan ayrıldıktan sonra adı birçok ünlü isimle anılan ve son olarak sosyetik güzel İdil Fırat'la beraberlik yaşadığı iddia edilen Atletico Madrid’in milli yıldızı Arda Turan'ın Serenay Sarıkaya ile tanışmak istediği öne sürüldü.

Habertürk'ün haberine göre Turan'ın, bir süredir yakından takip ettiği güzel oyuncuyla tanışmak için fırsat kolladığı ortaya çıktı.

 

Aracıyla mesaj yolladı

 

Turan’ın, 'GQ Türkiye Men of The Year 2014'ün after partisinde Sarıkaya ile tanışmaya çalıştığı belirtildi. Turan'ın bir gazeteci arkadaşı aracılığıyla da Sarıkaya'ya “Tanışmak istiyorum” mesajı yolladığı öğrenildi.

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