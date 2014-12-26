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Arda Turan: Adımı Sinem Kobal'la anmayın

Arda Turan, Sinem Kobal’la adının yeniden anılmasından rahatsız olduğunu belirtti

26 Aralık 2014 10:36

Atletico Madrid’li milli futbolcu Arda Turan, eski nişanlısı oyuncu Sinem Kobal hakkında, “Kendisi eski nişanlımdır. Onunla anmayın, tek ricam bu” dedi.

Turan, Fransız model Camille Desbos’la oynadığı Simit Sarayı reklam filminin basın toplantısında, evliliğin eşiğinden döndüğü Sinem Kobal hakkında konuştu.

Arda Turan, Sinem Kobal’la adının yeniden anılmasından rahatsız olduğunu belirtti.

“Hatırlamak istemediğin şeyler mi var?” sorusuna önce “Yok” yanıtını verdi, sonra kastedilen şeyin eski aşkı Sinem Kobal olduğunu anlayıp uzun bir of çekti.

Devamında “Yok be kardeşim! Benim başka bayanlarla dedikodum olabilir. Ama öteki konuyla ilgili nötrüm. Kendisi eski nişanlımdır. Onunla anmayın, tek ricam bu” diye konuştu.

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