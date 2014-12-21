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Arda Turan'dan Serenay Sarıkaya tweetleri

Arda Turan'ın oyuncu Serenay Sarıkaya'yla aşk iddiaları magazin gündemine düşmüştü

21 Aralık 2014 18:51

Atletico Madrid'li futbolcu Arda Turan, son günlerde adının oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodularına karıştığı haberlerini yalanladı. Turan'ın mesajla Sarıkaya ile tanışmak istediği; hatta Sinem Kobal yüzünden Sarıkaya'nın bunu reddettiği iddia edilmişti. Ancak Turan, kişisel Twitter hesabından bu iddiaları yalanladı.

 

'Herhangi bir hamınefendiye...'

 

"Ben herhangi bir hanımefendiye mesaj atmadım" diyen Arda, Madrid'te yaşadığını hatırlatarak maçlardan önce konsantrasyonunu bozucu haberleri görmek istemediğini ifade etti.

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