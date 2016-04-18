Arap Parlamentosu Hizbullah'ı terör örgütü ilan etti

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği'nden sonra Arap Parlamentosu'nun da Hizbullah'ı terör örgütü ilan ettiği bildirildi. Hizbullah, KİK ve Arap Birliği'ne "Teröristlerle mücadele ediyorken nasıl terörist olabiliriz?" yanıtını vermişti

Parlamentonun başkent Kahire'de gerçekleştirdiği oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Hizbullah kanalıyla Arap ülkelerinin içişlerine karışması kınandı.

Parlamento Başkanı Ahmed bin Muhammed el-Cerevan açıklamada, "Parlamento üyeleri Hizbullah'ın terör örgütü olarak kabul edilmesine karar verdi. Hizbullah'ın silahını İsrail'e yöneltmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.