Körfez ülkeleri Hizbullah'ı 'terör örgütü' ilan etti

Körfez ülkelerinin Hizbullah'ı 'terör örgütü' ilan ettiği açıklandı. Son dönemde Suudi Arabistan ile Hizbullah arasında tansiyon yükselmişti.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Hizbullah'ı 'terör örgütü' ilan ettiklerini açıkladı. Konsey, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor. AFP'nin haberine göre, Konsey açıklamasında kararın "Hizbullah'ın Körfez ülkelerindeki gençleri terör eylemleri için devşirmesi" nedeniyle alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan ve Hizbullah arasındaki tansiyon son günlerde yükselmeyi sürdürüyor. Suudi Arabistan, Lübnan ordusuna 3 milyar dolar ve emniyet teşkilatına 1 milyar dolarlık yardım kararından, Lübnan’ın "iki ülke arasındaki kardeşçe ilişkilere uymayan tutumu" sebebiyle vazgeçtiğini duyurmuştu. Daha sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Katar, vatandaşlarına, Lübnan'a seyahat uyarısı yapmıştı.

Suudi Arabistan merkezli bir televizyon kanalı hafta sonu Hizbullah lideri Nasrallah'ın taklit edildiği bir görüntüye yer vermişti. Görüntülerin ülkede yayılmasından sonra Lübnan'da sokağa çıkan Hizbullah destekçilerinin yollara barikat kurarak lastik yakması sonrası güvenlik güçleri yoğun önlemler almıştı.

Hizbullah: Suudi Arabistan'ın suçlarına sessiz kalmayacağız

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah dün akşam yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın 2005'ten bu yana Hizbullah ile zıtlaştığını ve kendilerinin buna sessiz kaldığını belirterek, "Suudi Arabistan son zamanlarda Yemen'deki savaşa doğrudan müdahil. Yemen'deki Suudi Arabistan suçlarına sessiz kalmamız mümkün değil ve kalmayacağız" demişti.