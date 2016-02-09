Hizbullah: Suudi Arabistan, Suriye’ye asker gönderirse cehennemin kapılarını açar

Irak merkezli Şii Hizbullah Tugayı, Suudi Arabistan’ın Suriye’ye ordu göndermesi durumunda Suudi askerler için ‘cehennemin kapılarının açılacağını’ söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Hizbullah Tugayı komutanlığının açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın Irak veya Suriye'ye Arap ordusunu göndermesi, Suudi askerler için cehennemin kapılarını açar" dendi.

"IŞİD kiralık militanlarının, Suriye'de canice planlarını hayata geçirme çabasının bedelini ödediğini" belirten Hizbullah Tugayı komutanlığı, Suudi Arabistan'a riske girmeme çağrısında bulundu.



Ne olmuştu?



Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü Tuğgeneral Ahmed Asseri, Al-Arabiya kanalına verdiği röportajda "Koalisyon'un Suriye'de, IŞİD'e karşı düzenleyeceği her türlü kara operasyonuna katılmaya hazırdır' demişti.