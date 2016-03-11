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Dünya

Arap Birliği de Hizbullah'ı terör örgütü ilan etti

Körfez İşbirliği Konseyi' de Hizbullah'ı terör örgütü ilan etmişti

11 Mart 2016 23:11

Körfez İşbirliği Konseyi'nin ardından Arap Birliği de Lübnanlı Hizbullah'ı 'terör örgütü' ilan etti. Arap Birliği 145. Dışişleri bakanları toplantısında, Lübnan'daki Hizbullah'ı terör örgütü ilan ederek listesine aldı. Karara hangi ülkelerin çekince koyduğu veya itiraz ettiği konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Irak, Cezayir ve Lübnan'ın karara çekince koyduğu öğrenildi.

Sputnik’in haberine göre toplantıda, Bahreyn'in içişlerine karıştığı, etnik ayrılığı körüklediği ve terör gruplarına silah ve maddi yardımda bulunduğu gerekçesiyle İran'ın da kınandığı belirtildi.

Arap Birliği'nin İçişleri Bakanları düzeyinde Tunus'ta 2 Mart Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda da birlik, tarihinde ilk kez Hizbullah'ı terör örgütü şeklinde nitelendirerek, "Arap İçişleri Bakanları Kurulu, terörist Hizbullah örgütünü bazı Arap ülkelerinde toplumsal barışı ve güvenliği sarsan tehlikeli çalışmaları ve uygulamalarından dolayı kınıyor" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yayımlamıştı.

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