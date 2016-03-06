Hizbullah: Teröristlerle mücadele ederken nasıl terörist olabiliriz?

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah komutanı Ali Fayyad’ın Suriye’nin Halep kentinde öldürülmesinin ardından bugün bir konuşma yaptı. Hizbullah lideri, Körfez İşbirliği Konseyi’nin kendilerini ‘terör örgütü’ ilan etmesi ve bölgedeki gelişmeler hakkında bugün yaptığı konuşmada, "Biz, oybirliğiyle terör örgütü olarak kabul edilen bir örgüte karşı savaşıyoruz. O zaman biz nasıl terörist olabiliriz?" sorusunu sordu.

Radikal'in haberine göre, IŞİD’le savaşmaları için, gelen talep üzerine Irak’a gizlice generaller gönderdiklerini açıklayan Nasrallah, sözlerini, “Irak’a neden müdahale ettik? İstatistik olarak, IŞİD, Irak’ta Şiilerden daha çok Sünnileri öldürdü. Irak hükümeti, bilim insanları ve halk yardım istedi ve en yüksek ses Ayetullah Ali Sistani’nindi. Bizden yardım istendi. Onların liderlere ve generallere ihtiyacı vardı – askerlere değil. Gece yarısı birkaç kişiyi aradık ve onları Irak’a gönderdik. Görevimizin farkındayız. Obama, Irak’ta IŞİD’in işgal ettiği toprakların yüzde 40’ının geri alındığını söylüyor. Bunu kim yaptı? Siz mi biz mi?” şeklinde sürdürdü.

Nasrallah’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Suudi Arabistan'ın sinirlenmesini anlıyoruz, çünkü başarısız olan herkes sinirlenebilir.

- Biz, oybirliğiyle terör örgütü olarak kabul edilen bir örgüte karşı savaşıyoruz. O zaman biz nasıl terörist olabiliriz?

- Lübnan ordusu, Lübnan halkı, Lübnan direnişi Hizbullah Lübnan’ı koruyor. Körfez’deki Araplar değil.

- Bizim terör örgütü olarak ilan edilmemizin sebebi, tüm dünyada ezilenlere umut vermemiz.

- Bugün Suudi Arabistan Lübnan’a kızgın. Hizbullah’a da kızgın olabilir, bunu anlıyorum. Çünkü bize karşı sürekli yeniliyor.

- Özellikle Suudi rejimi olmak üzere Arap rejimleri her zaman İsrail’e karşı koyanlara yönelik komplo kurdu.

- Bazı Arap krallıkları İsrail’in koruması olmadan yola devam edemeyeceklerini biliyor.

- Arap ülkelerine diyoruz ki, bizi rahat bırakın. Sizden hiçbir şey istemiyoruz.

- Suudiler Yemen’de kaybediyor ve bu, onları savaş suçu işlemeye itiyor.

- Suriye'deki savaşa dahil olmak bizim görevimiz.

- Direniş insanların umududur.