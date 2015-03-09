Apple Watch bu akşam tanıtılıyor

Apple Watch'un son hali ilk kez bu akşam dünyayla buluşuyor. Bugüne kadar internette pek çok fotoğrafı yayınlanan cihazla ilgili Apple eylüldeki etkinlikte kısmen bilgi paylaşsa da, bu akşam cihazla ilgili çok daha ayrıntılı bilgilere vakıf olacağız.

iOS 8.2 güncellemesi de geliyor

Apple Watch dışında bugün iPhone ve iPad kullanıcıları için yeni iOS sürümünün de yayınlanması bekleniyor. Güncellemeyle birlikte Health App iyileştirmelerinin yanında, Mail, Maps, Music, VoiceOver özelliği ve Made for iPhone Hearing uygulamalarının daha stabil hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de 29 Mart tarihinde geçilecek olan yaz saati uygulamasına ABD'de 8 Mart tarihinde geçildi ve saat 02:00'de saatler 1 saat ileri alındı. Bu detaya dikkat ettiğimizde Apple'ın akıllı saati Apple Watch hakkında birçok detayı açıklığa kavuşturacağı etkinliğin tarihinin özel olarak seçildiğini görüyoruz.

İnternetten canlı izlenebilecek

Etkinlik Apple'ın internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve OS X v10.6.8, iOS 6 ve üstü yüklü cihazlar ile ikinci ve üçüncü nesil Apple TV'lerden canlı olarak izlenebilecek.