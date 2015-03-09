T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple Watch bu akşam tanıtılıyor

Apple'ın ilk olarak eylül ayında dünyayla paylaştığı akıllı saati Apple Watch bu akşam son haliyle gün yüzüne çıkıyor

09 Mart 2015 13:24

Apple Watch'un son hali ilk kez bu akşam dünyayla buluşuyor. Bugüne kadar internette pek çok fotoğrafı yayınlanan cihazla ilgili Apple eylüldeki etkinlikte kısmen bilgi paylaşsa da, bu akşam cihazla ilgili çok daha ayrıntılı bilgilere vakıf olacağız.

 

iOS 8.2 güncellemesi de geliyor

 

Apple Watch dışında bugün iPhone ve iPad kullanıcıları için yeni iOS sürümünün de yayınlanması bekleniyor. Güncellemeyle birlikte Health App iyileştirmelerinin yanında, Mail, Maps, Music, VoiceOver özelliği ve Made for iPhone Hearing uygulamalarının daha stabil hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de 29 Mart tarihinde geçilecek olan yaz saati uygulamasına ABD'de 8 Mart tarihinde geçildi ve saat 02:00'de saatler 1 saat ileri alındı. Bu detaya dikkat ettiğimizde Apple'ın akıllı saati Apple Watch hakkında birçok detayı açıklığa kavuşturacağı etkinliğin tarihinin özel olarak seçildiğini görüyoruz.

 

İnternetten canlı izlenebilecek

 

Etkinlik Apple'ın internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve OS X v10.6.8, iOS 6 ve üstü yüklü cihazlar ile ikinci ve üçüncü nesil Apple TV'lerden canlı olarak izlenebilecek.

ETİKETLER

applewatchtanıtımios 82

İlgili Haberler

Apple'ın akıllı saati için geri sayım başladı

Apple Başkanı Tim Cook, merakla beklenen akıllı saat ürünüyle ilgili açıklamada bulundu.

Apple, akıllı saati için tarih verdi

Apple'ın merakla beklenen akıllı saat ürünüyle ilgili açıklama yapıldı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24