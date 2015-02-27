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Yaşam
Deutsche Welle

Apple, akıllı saati için tarih verdi

Apple'ın merakla beklenen akıllı saat ürünüyle ilgili açıklama yapıldı.

27 Şubat 2015 13:03


Apple, 9 Mart'ta San Fransisko'da yapılacak yeni bir tanıtım etkinliğini duyurdu. "Spring Forward" başlıklı etkinlikte Apple Watch isimli akıllı telefonun tanıtımının yapılması bekleniyor. ABD'de 8 Mart'ta yaz saati uygulamasına geçiliyor.

Gözlemciler duyuruda başka bir ayrıntıya yer verilmemesine rağmen toplantıda Apple Watch'un kararlı hali, satış fiyatı ve ürünün ilk aşamada piyasaya sunulacağı ülkeler hakkında bilgi sunulmasını bekliyor.

Watch, 2010 yılında satışa sunulan tablet bilgisayar iPad'lerin ardından Apple'ın yeni üretim serisini oluşturacak. Geçen yıl eylül ayında tanıtımı yapılan akıllı saatin en ucuz versiyonunun 349 dolar olması bekleniyor. Apple Başkanı Tim Cook, ocak ayında yaptığı açıklamada yeni ürünün nisan ayında piyasaya çıkacağını duyurmuştu.

Altın kaplama Watch'lar geliyor

Apple Watch'un akıllı saat piyasasını canlandırması bekleniyor. Akıllı saat pazarının liderliğini şimdilik Apple'ın rakibi Samsung yapıyor.

Apple'ın satış kanalını yönetmesi için astronomik ücretlerle transfer edilen Burberry'nin eski CEO'su Angela Ahrendts'in moda dünyasında edindiği deneyimi Apple Watch'a aktarması bekleniyor. Apple Watch'ın üst düzey modellerinin altın kaplama olacağı bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AppleMart San FransiskoForward34;Apple WatchMartGözlemcilerBaşkanı Tim CookWatchSamsungBurberryCEO Angela AhrendtsDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/AG

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