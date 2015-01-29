Apple'ın akıllı saati için geri sayım başladı



Apple Başkanı Tim Cook, Apple Watch'un çıkış tarihine açıklık getirdi. Cook, yeni ürünün nisan ayında piyasaya çıkacağını duyurdu. Apple yetkilileri böylece ilk kez kesin bir tarih vermiş oldular. Apple Watch'un çıkış tarihi için daha önce "2015 başları" ifadesi kullanılıyordu.

Apple Watch'un akıllı saat piyasasını canlandırması bekleniyor. Akıllı saat pazarının liderliğini şimdilik Apple'ın rakibi Samsung yapıyor.

Apple'ın satış kanalını yönetmesi için astronomik ücretlerle transfer edilen Burberry'nin eski CEO'su Angela Ahrendts'in moda dünyasında edindiği deneyimi Apple Watch'a aktarması bekleniyor. Apple Watch'ın üst düzey modellerinin altın kaplama olacağı bildiriliyor.