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Yaşam
Deutsche Welle

Apple'ın akıllı saati için geri sayım başladı

Apple Başkanı Tim Cook, merakla beklenen akıllı saat ürünüyle ilgili açıklamada bulundu.

29 Ocak 2015 15:36


Apple Başkanı Tim Cook, Apple Watch'un çıkış tarihine açıklık getirdi. Cook, yeni ürünün nisan ayında piyasaya çıkacağını duyurdu. Apple yetkilileri böylece ilk kez kesin bir tarih vermiş oldular. Apple Watch'un çıkış tarihi için daha önce "2015 başları" ifadesi kullanılıyordu.

Apple Watch'un akıllı saat piyasasını canlandırması bekleniyor. Akıllı saat pazarının liderliğini şimdilik Apple'ın rakibi Samsung yapıyor.

Apple'ın satış kanalını yönetmesi için astronomik ücretlerle transfer edilen Burberry'nin eski CEO'su Angela Ahrendts'in moda dünyasında edindiği deneyimi Apple Watch'a aktarması bekleniyor. Apple Watch'ın üst düzey modellerinin altın kaplama olacağı bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Apple Başkanı Tim CookBaşkanı Tim Cook Apple WatchWatchAppleSamsungBurberryCEO Angela AhrendtsApple WatchDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/AG

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