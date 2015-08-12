Apple, Temmuz ayında 1,7 milyar dolar gelir elde etti

Amerikan teknoloji devi Apple'ın uygulama mağazası App Store’un temmuz ayında uygulamalardan elde ettiği gelirin 1,7 milyar dolar olduğu açıklandı. Şirketin, çok güçlü olmadığı Çin pazarında bile, App Store üzerinden yapılan işlemlerde büyük bir artış yaşanıyor.

Apple'ın geliştiricilere ödediği para ise toplamda 33 milyar dolara ulaşırken, yalnızca bu yıl şirket tarafından 8 milyar dolarlık ödeme gerçekleştirildi.

3. çeyrekte 49.6 milyar Dolar gelir elde ettiğini açıklayan Apple, geçtiğimiz yıla oranla gelirlerinde yüzde 33 oranına artış gerçekleştirmişti. Net kârının ise 10.7 milyar Dolar olarak açıklamıştı.