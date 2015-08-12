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Bilim / Teknoloji

Apple, Temmuz ayında 1,7 milyar dolar gelir elde etti

Şirket Nisan-Haziran döneminde yaklaşık 50 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı

12 Ağustos 2015 14:11

Amerikan teknoloji devi Apple'ın uygulama mağazası App Store’un temmuz ayında uygulamalardan elde ettiği gelirin 1,7 milyar dolar olduğu açıklandı. Şirketin, çok güçlü olmadığı Çin pazarında bile, App Store üzerinden yapılan işlemlerde büyük bir artış yaşanıyor.

Apple'ın geliştiricilere ödediği para ise toplamda 33 milyar dolara ulaşırken, yalnızca bu yıl şirket tarafından 8 milyar dolarlık ödeme gerçekleştirildi.

3. çeyrekte 49.6 milyar Dolar gelir elde ettiğini açıklayan Apple, geçtiğimiz yıla oranla gelirlerinde yüzde 33 oranına artış gerçekleştirmişti. Net kârının ise 10.7 milyar Dolar olarak açıklamıştı.

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