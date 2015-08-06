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Bilim / Teknoloji

Apple, Çin'de akıllı telefon piyasasında üçüncü sıraya geriledi

Çin pazarının bir numarası yüzde 15.8'lik pazar payı ile Xiaomi oldu. İkinci sırada yüzde 15.4 ile Huawei yer alırken, yüzde 12.2 ile Apple üçüncü oldu

06 Ağustos 2015 13:55

Apple 2014 yılının Eylül ayında tanıttığı iPhone 6 modelleri ile ilk defa Çin pazarında birinci sıraya yükselmişti. Çin’in popüler telefon üreticilerinin yeni modellerini tanıtması üzerine Apple, birinci sıradan üçüncü sıraya düştü.

Pazar araştırmacı ve analizcisi Counterpoint, hazırladığı rapora göre, 2015'in 2. çeyreği sonrasında Çin pazarının bir numarası yüzde 15.8'lik pazar payı ile Xiaomi oldu. İkinci sırada yüzde 15.4 ile Huawei yer alırken, yüzde 12.2 ile Apple üçüncü oldu.

Çin pazarı telefon üreticileri için oldukça önemli çünkü Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. Apple geçtiğimiz yıl Çin pazarında iPhone 6 ile bir numaraya yükselmişti ve önümüzdeki ay tanıtılması beklenen iPhone 6S ile tekrar yükselişe geçmesi bekleniyor.

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