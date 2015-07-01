Apple’a 450 milyon dolarlık 'haksız kazanç' cezası

ABD’li teknoloji firması Apple'a, yayıncı firmalarla anlaşıp e-kitap fiyatlarını sabitleyerek haksız kazanç elde etmekten 450 milyon dolar ceza kesildi.

Habertürk’te yer alan habere göre; Apple'ın haksız kazanç elde ettiğine yönelik 2012 yılına kadar uzanan davada, konuya ilişkin raporları inceleyen ABD Adalet Bakanlığı uzun bir süre sonunda kararını verdi. Apple'ın, yayıncı firmalarla anlaşarak e-kitap fiyatlarını sabitlemek yoluyla haksız kazanç elde ettiğine yönelik dava uzun bir süre ertesinde karar bağlandı.

2012 yılına kadar uzanan davada, konuya ilişkin raporları inceleyen ABD Adalet Bakanlığı, Apple ile gayrı resmi biçimde anlaştıklarına yönelik kuvvetli şüphe sebebiyle yayıncılık sektörünün en önde gelen küresel isimlerinden olan Hachette Libre, Harper Collins, Penguin, Macmillan ve Simon & Schuster firmalarına dava açmıştı.

Davanın gerekçesi ise Apple'ın Amazon'un e-kitap pazarının açık ara hakimi olması karşısında, pazarda kendisine yer açabilmek için fiyatlandırmanın satıcılar değil yayınevleri tarafından yapılmasını öngören acenta yöntemine geçmesinin, sektör genelinde fiyat artışına sebebiyet vermiş olması ve mümessillik benzeri bu yöntemle birlikte de pazarda fiyatı belirleyen sadece bir kaç yayınevi kalması idi.

Davanın açılmasının ertesi yılında açıklanan ilk karara itiraz eden ve üst mahkemeye taşıyan Apple, üst mahkeme tarafından da haksız bulunarak, 450 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Meblağın büyük bir kısmı müşterilere ödenecek. Kalanı ise aralarında Amazon'un da bulunduğu rakip firmalar ile diğer yayınevleri arasında bölüştürülecek.