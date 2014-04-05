Apple Store'nin Türkiye'deki ilk mağazasına yoğun ilgi

Apple Store'un Türkiye'deki ilk mağazasının açılışına büyük ilgi var. Mağaza önündeki uzun kuyruk alışveriş merkezinin dışına taşarken, saatlerce bekleyen teknoloji tutkunları saat 10.00'da mağazaya alınmaya başladı.

Enver Alas'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, güvenlik görevlileri, yoğunluk nedeniyle izdiham yaşanmaması için bekleyenleri gruplar halinde mağazaya girişine izin verdi. Görevliler, müşterileri kapıda alkışlarla karşılarken mağazaya girenlere tişört hediye edildi. Vatandaşlar, Türkiye'de Apple Store'nin açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.



'Yaklaşık 13 saat önce geldim'



Mağazaya ilk giren Mustafa Çayırpınar, "Ben mağazaya ilk giriş yapan müşteriyim. Yaklaşık 13 saat önce geldim. İnsanlar burada çılgınca seviniyor, çok mutlular" diye konuştu. Berk Özdemir ise "Aylardır mağazanın açılmasını bekledik. Uzun zamandır para biriktiriyordum. İpad Nano aldım çok mutluyum" dedi.

Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı mağazada, 200 çeşit ürün bulunuyor. Ürün çeşitleri arasında Mac, iPhone, iPad, iPod, Apple TV ve Apple aksesuarlar var.