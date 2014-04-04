'Yasakları protesto eden Apple CEO'su Tim Cook, Türkiye'ye gelmiyor' iddiası

Türkiye, Twitter ve YouTube sansürüyle dünya gündemine otururken, Apple CEO’su Tim Cook, ülkedeki ilk Apple Store’un açılışına katılmayacağını açıkladı.

Taraf’tan Gökhan Erkuş’un haberine göre, aylardır Türkiye’ye geleceği konuşulan Cook’un ziyaretini iptal etmesi protesto olarak yorumlandı.

Türkiye’nin ilk Apple Store mağazası, yapımı da oldukça tartışmalı olan Zorlu Center’da yer alıyor. Mağazanın açılışının Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Tim Cook tarafından yapılacağı basında yer almıştı. Ancak, Zorlu Center yetkilileri yarınki açılış için özel bir seremoni düzenlenmeyeceğini, mağazanın diğer dükkânlar gibi saati geldiğinde kapılarını açacağını ifade etti.

Apple Store’un bulunduğu Zorlu Center yapımına başlandığı günden beri tartışmalara konu oldu. İmar izni üç katına çıkılarak inşa edilen Zorlu Center, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında hazırlanan fezlekede de geçiyordu. Bayraktar, Zorlu Center’n ‘İstanbul’un kalbinde bir hançer’ olarak tanımlıyordu.