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Apple ve Samsung patent savaşına hazırlanıyor

Dünyanın en büyük iki akıllı telefon üreticisi Apple ve Samsung, patent ihlali gerekçesiyle yeni bir davada buluşuyor

01 Nisan 2014 14:29

Teknoloji dünyasının iki devi Apple ve Samsung yeni patent ihlalleri iddialarıyla yeniden mahkeme yoluna gidecek.

Daha önce de sayısız kez patent ihlalleriyle ilgili mahkemeye çıkan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, 2012 yılında davayı kaybetmiş ve ABD’li rakibine milyarlarca dolar para ödeme cezası almıştı.

 

Yine patent ihlali iddiası

 

Apple yeni iddiasında Samsung’un iPhone’lardaki ekran kilidini kaydırarak açma, otomatik kapanma ve telefon içi özellik arama gibi uygulamalarda kendisine ait olan patentleri kullanmakla suçluyor. ABD’li dev, Samsung’dan bu uygulamaları kullandığı her bir cihaz için 40 dolar ödemesini istiyor.

 

Talebini beş katına çıkardı

 

Apple, açtığı son davada ürün başına istediği fiyatı bu şekilde 5 katına çıkardı. Samsung davayı kaybederse 2 milyar dolar ceza ödeyecek.

Samsung telefonların işletim sistemini sağlayan Google da Güney Koreli şirket davayı kaybederse kendisini soruşturma içinde bulabilir. Google’ın Android sistemini geliştirenlerin de mahkemede görüş vermesi istenecek.
 

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