T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Apple Finlandiya'nın ekonomisine kötü etki etti

Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Finlandiya, Apple’ın piyasaya sunduğu akıllı ürünler iPhone ve iPad nedeniyle tehlike sinyalleri vermeye başladı

14 Ekim 2014 14:13

Ekonomide eski günlerini arayan Finlandiya’da, kötü gidişatın sorumlusu olarak Apple gösterildi. Ekonominin geleceğiyle ilgili itiraf, Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb’tan geldi. Stubb, teknoloji devine ağır suçlamalar yöneltti. Finlandiya Başbakanı, Apple’ın ülkesinin en büyük iki sanayisi olan kağıt ve cep telefonu üretimine darbe vurmakla suçlanabileceğini açıkladı. Stubb, bu sektörlerdeki kötü gidişin Kuzey ülkesinde ekonomik durgunluk yarattığını ve bunun da kredi notunda indirime kadar etki ettiğini belirtti. 

 

İki şampiyon çöktü

 

Başbakan Stubb çöken iki şampiyonumuz var diyerek bu sözlerle rakipleri karşısında istediğini alamayan Nokia ile Finlandiya ekonomisinin bel kemiği kağıt üreticilerini işaret etti. Finlandiyalı Başbakan Stubb konuşmasında, “Biraz mantığa aykırı olsa da birisi çıkıp iPhone’un Nokia’yı, iPad’in ise Finlandiya kağıt sanayisini öldürdüğünü söylese buna büyük itiraz olmaz ama geri döneceğiz" dedi.

 

Nokia, Microsoft’a gitti

 

Cep telefonu sektörünün ilk oyuncularından ve en büyük üreticilerinden Nokia, özellikle akıllı telefon pazarında Apple’ın yanı sıra Güney Koreli Samsung karşısında da istenen rekabeti gösteremedi. Kötü günler yaşayan Nokia Nisan 2014’te Microsoft tarafından 7.5 milyar dolara satın alındı. Nokia, 1990’lı ve 2000’li yıllarda cep telefonu üretiminde bir numaraydı ve Finlandiya ekonomisine büyük katkı sağlıyordu. 

 

 

 

ETİKETLER

alexander stubbfinlandiyaappleekonomiçöktü

İlgili Haberler

Finlandiya Başbakanı: Nokia'yı o bitirdi, ülkemin katili Steve Jobs

Alexender Stubb: Steve Jobs işimizi elimizden çaldı. Ancak ülkemiz için değişim zamanı geldi

12 Dev Adam, Finlandiya'yı uzatmada devirdi

İspanya'da düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 4. maçına çıkan Türkiye, Finlandiya'ya uzatmaya giden maçta 77-73 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı

Finlandiyalı bilim insanları ideal uyku süresini hesapladı

Araştırmalara göre günde 7-8 saat uyuyan insanlar, 5 saatten az veya 10 saatten fazla uyuyan insanlara göre daha az hasta oluyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24