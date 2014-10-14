Apple Finlandiya'nın ekonomisine kötü etki etti

Ekonomide eski günlerini arayan Finlandiya’da, kötü gidişatın sorumlusu olarak Apple gösterildi. Ekonominin geleceğiyle ilgili itiraf, Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb’tan geldi. Stubb, teknoloji devine ağır suçlamalar yöneltti. Finlandiya Başbakanı, Apple’ın ülkesinin en büyük iki sanayisi olan kağıt ve cep telefonu üretimine darbe vurmakla suçlanabileceğini açıkladı. Stubb, bu sektörlerdeki kötü gidişin Kuzey ülkesinde ekonomik durgunluk yarattığını ve bunun da kredi notunda indirime kadar etki ettiğini belirtti.

İki şampiyon çöktü

Başbakan Stubb çöken iki şampiyonumuz var diyerek bu sözlerle rakipleri karşısında istediğini alamayan Nokia ile Finlandiya ekonomisinin bel kemiği kağıt üreticilerini işaret etti. Finlandiyalı Başbakan Stubb konuşmasında, “Biraz mantığa aykırı olsa da birisi çıkıp iPhone’un Nokia’yı, iPad’in ise Finlandiya kağıt sanayisini öldürdüğünü söylese buna büyük itiraz olmaz ama geri döneceğiz" dedi.

Nokia, Microsoft’a gitti

Cep telefonu sektörünün ilk oyuncularından ve en büyük üreticilerinden Nokia, özellikle akıllı telefon pazarında Apple’ın yanı sıra Güney Koreli Samsung karşısında da istenen rekabeti gösteremedi. Kötü günler yaşayan Nokia Nisan 2014’te Microsoft tarafından 7.5 milyar dolara satın alındı. Nokia, 1990’lı ve 2000’li yıllarda cep telefonu üretiminde bir numaraydı ve Finlandiya ekonomisine büyük katkı sağlıyordu.