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Spor

12 Dev Adam, Finlandiya'yı uzatmada devirdi

İspanya'da düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 4. maçına çıkan Türkiye, Finlandiya'ya uzatmaya giden maçta 77-73 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı

03 Eylül 2014 23:15

2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı, döndüncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi.

15-10 Finlandiya'nın üstünlüğünde biten ilk periyodun ardından Milli Takım devreye 41-27 mağlup girdi.

Üçüncü periyotta farkı kapatan Türkiye, son periyoda 59-53 geride girdi.

Son periyota 15 saniye kala karşılaşmaya 68-65 geride giren Milli Takım, Cenk Akyol'un 3 sayılık atışıyla skoru 68-68'e getirerek, maçı uzatma periyoduna götürdü.

Uzatmada Kerem Gönlüm'ün serbet atışlarıyla 70-68 ilk kez öne geçen Milliler, kalan dakikalarda da üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 77-73 galip ayrıldı

Ömer Aşık attığı 22 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken, Finlandiya'da Koponen de 17 sayı kaydetti.

Ayrıntılar geliyor...

 

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