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Ekonomi

Apple 'dünyanın en değerli şirketi' unvanını kaptırdı

Piyasa değeri 503 milyar dolara çıkan Google'un bağlı olduğu Alphabet, 496 milyar dolarlık Apple'ı geride bıraktı.

13 Mayıs 2016 14:10

Gelirleri 2003 yılından sonra ilk kez düşen Apple, hisselerindeki büyük kayıpların ardından “dünyanın en değerli şirketi” unvanını Google’a kaptırdı.

Google'un bağlı olduğu Alphabet şirketi, hisse senetlerindeki artış sayesinde teknoloji devi Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi haline geldi.

BusinessHT'nin haberine göre, Alphabet hisseleri, perşembe günü TSİ 22:00 itibarıyla New York borsasında yüzde 0,29 artışla şirketin toplam piyasa değerini 503 milyar dolara çıkarırken, Apple hisseleri aynı saatlerde yüzde 2,1 azalış gösterdi. Firmanın piyasa değeri 496 milyar dolar oldu.

Alphabet'in değeri, 2 Şubat'ta Apple’ı geride bırakmış ancak Apple, 3 Şubat’ta tahtı geri almıştı. Ancak analistlere göre , Alphabet'in bu kez tahtı kaptırması zor çünkü şirketin ilk çeyrek bilançosu, Apple'dan daha iyi.

Alphabet’in bu yılın ilk üç ayındaki net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Net geliri de yüzde 17 yükseldi.

Apple’ın ise aynı dönemde net kârı yüzde 22,8 azalırken, net geliri de yüzde 12,7 geriledi. Teknoloji devi, 2003'ten bu yana ilk defa düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone akıllı telefon satışlarında da şirket tarihinde ilk defa düşüş görüldü. Bu yılın Ocak-Mart döneminde iPhone satışları yüzde 16,1, iPad tablet satışları da yüzde 18 geriledi.

Gelir, kâr ve hisselerden yana yüzü gülmeyen Apple’ın en büyük yatırımcılarından Carl Icahn de şirketin Çin'de karşılaştığı zorluklar nedeniyle sahibi olduğu 2 milyar dolarlık hissesini Nisan ayının sonunda elden çıkarmıştı.

 

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