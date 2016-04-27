Apple'ın gelirleri 2003'ten bu yana ilk kez düştü

Apple şirketi, iPhone satışlarının düşmesi nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde gelirlerinin yüzde 13 oranında gerilediğini açıkladı.Teknoloji devi, geçen yılın aynı döneminde 58.5 milyar dolar olan gelirlerinin bu yıl 50.56 milyar dolara düştüğünü söyledi. Bu düşüş, şirketin 2003'ten bu yana satışlarında yaşanan bir ilk oldu.

Apple yılın ikinci çeyreğinde 51.2 milyon iPhone sattı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 61.2 milyondu. Satışların en fazla düştüğü ülke Çin oldu. Bu ülkedeki satışlar bu dönemde yüzde 26 oranında geriledi. Doların güçlenmesinin de sonuçları etkilediği belirtiliyor.

13.5 milyar dolardan 10.5 milyar dolara düştü

Şirketin genel müdürü Tim Cook, “Apple'ın karşıdan esen, güçlü makroekonomik rüzgarlar karşısında iyi bir performans sergilediğini” belirtti. Apple'ın bu dönemdeki kârı 13.5 milyar dolardan 10.5 milyar dolara düştü. Akıllı telefonların satışında düşüş tüm sektörü etkilediği belirtiliyor.

Uzmanlar bu durumun, şirketleri çok daha iyi, yeni ürünler üretmeye zorladığını söylüyor.